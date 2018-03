Krvodajalska akcija

Udeležijo se je lahko vsi polnoletni občani, stari do 65 let, ki se počutijo zdrave in so pripravljeni pomagati tistim, ki kri potrebujejo. Krvodajalci ne smejo imeti povišane temperature, izpolnjevati pa morajo tudi nekaj dodatnih pogojev. Med drugim morajo tehtati vsaj 50 kilogramov ter imeti zdravo srce, primerno vrednost hemoglobina in urejen krvni tlak. Zato morajo pred odvzemom izpolniti anketni vprašalnik o morebitnih boleznih, o odvzemu pa po laboratorijskem pregledu krvi odloča zdravnik, ki na podlagi krvnega izvida in vprašalnika presodi, ali je darovanje varno tako za darovalca kot za prejemnika krvi. Pred odvzemom naj krvodajalec zaužije čaj, črno kavo, kruh, marmelado, sadje ali podobno, pomembno je le, da ne zaužije nič mastnega, niti mleka in mlečne kave, in da na odvzem ne pride tešč, poudarjajo organizatorji in dodajo, da mora imeti s seboj tudi veljaven osebni dokument s fotografijo.