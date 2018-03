Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je v zadnjih dneh nekoliko spremenil tekmovalne načrte. Po seriji dveh turnirjev na peščeni podlagi v Buenos Airesu in Riu de Janeiru je sprva načrtoval, da bo tekmoval v Indian Wellsu, a si je premislil. Prihodnji teden bo namreč nastopil na močnem turnirju svetovnega izziva v Dallasu.

»Južnoameriška turneja je za mano, z mislimi sem na severnoameriški. Zadovoljen, ker sem v Argentini in Braziliji znova igral, kot znam, hkrati pa užival v igri. Veseli me tudi, da sem igral konstantno na visoki ravni, da sem izboljšal gibanje in da je koleno zdržalo veliko zaporednih dvobojev. Imam tudi precej rezerv. Ena od njih je, da premalokrat pridem k mreži, ko pa sem spredaj, nisem dovolj agresiven,« iz Severne Amerike, kjer se pripravlja na turnirje na trdi podlagi, sporoča Aljaž Bedene. Ljubljančan je v Buenos Airesu v četrtfinalu premagal Argentinca Diega Schwarzmanna, zmagovalca Ria. »Na to dejstvo gledam pozitivno in negativno. Pozitivno je, da je vselej lepo premagati igralce, ki so na svetovni lestvici med najboljših 20 in zmagujejo turnirje. Po drugi strani je nekaj grenkega priokusa, ko osvoji turnir igralec, ki si ga teden dni pred tem premagal,« odgovarja Bedene. Na novi svetovni lestvici se je povzpel na 43. mesto, s čimer je izenačil svojo najvišjo uvrstitev.

Bedene ima na Irving v Teksasu lepe spomine, saj je turnir osvojil dvakrat v zadnjih treh letih. Pred tremi leti je v finalu s 7:6 (3), 3:6, 6:3 premagal Američana Tima Smyczka, lani pa je bil s 6:4, 3:6, 6:1 boljši od Kazahstanca Mihaila Kukuškina. Predlani je moral v finalu dvakrat z 1:6 priznati premoč Špancu Marcelu Granollersu. Bedene bo prihodnji teden v Dallasu drugi nosilec, prvi bo Japonec Juiči Sugita, ki je na svetovni lestvici dve mesti pred njim. Da bo ameriški turnir svetovnega izziva zelo močan, kaže podatek, da je prijavljenih kar 24 igralcev iz prve stoterice. Po Irvingu bo Bedene nastopil na turnirju serije masters 1000 v Miamiju.

Pri moških na svetovni lestvici med najboljšo deseterico ni velikih sprememb. V vodstvu ostaja Roger Federer, z devetega mesta pa je na osmo napredoval Juan Martin del Potro. Argentinec je v Acapulcu prikazal odlično pripravljenost ter na poti do turnirske zmage v polfinalu in finalu ugnal dva igralca iz najboljše deseterice – Avstrijca Dominica Thiema in Južnoafričana Kevina Andersona. Blaž Kavčič je 31. rojstni dan dočakal kot 116. igralec sveta. Blaž Rola, ki je včeraj izgubil dvoboj prvega kroga v Zhuhaiu na Kitajskem proti Nemcu Matsu Moraingu s 6:7 (4), 1:6, je ta čas 203. na svetu. Pri ženskah ostaja prva igralka sveta Romunka Simona Halep, Polona Hercog kot najboljša Slovenka je trenutno na 88. mestu. Dalila Jakupović je nazadovala za dve mesti in je 171., z 205. mesta pa je na 177. napredovala Tamara Zidanšek, ki se je na turnirju svetovnega izziva v Sao Paulu uvrstila v finale, kjer je s 4:6, 6:3, 2:6 izgubila proti Avstrijki Julii Grabher.