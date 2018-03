Dare Kaurič, glasbenik: Koncert Kuzel bi mejil na karikaturo

Dare Kaurič, nekoč jezni mladenič in prvi punkovec legendarne zasedbe Kuzle, se je pred kratkim s knjigo Z besedami in prsti predstavil kot pronicljiv pesniški ustvarjalec. Zbirka 69 pesmi ponazarja njegovo raznolikost, od uporniškega punka, besedil za popevke in celo uspavank. Svojo knjigo je premierno in z veliko »galame«, ki mu kot enemu od ustanovnih članov skupine Kingston ni tuja, predstavil najprej v idrijski knjižnici, dan pozneje pa precej bolj umirjeno tudi v Ljubljani.