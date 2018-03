Chantal Mouffe, politična teoretičarka. V bran levemu populizmu

Chantal Mouffe je politična teoretičarka in soavtorica knjige Hegemonija in socialistična strategija, temeljnega postmarksističnega besedila, ki sta ga leta 1985 izdala z Ernestom Laclaujem in ki je dve leti pozneje svoj prvi prevod dobilo prav v slovenščini. Čeprav verjame, da Evropska unija potrebuje radikalno reformacijo in demokratizacijo, o projektu Diem 25, ki stremi prav k temu in pri katerem je tudi sama sodelovala, ne želi govoriti, saj pravi, da o Varoufakisu nima povedati nič lepega. Na festivalu Fabula pred Fabulo je predstavila ideje iz knjige V bran levemu populizmu, ki bo letos izšla pri ameriški založbi Verso.