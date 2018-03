Miha Verdnik: Ni primerno, da Andrea Massi kritizira stvari, pri katerih je sodeloval

Slovensko alpsko smučanje bo v naslednjem olimpijskem ciklusu vodila enaka zasedba kot v zadnjih dveh sezonah, ko so se zadeve po turbulentnem obdobju umirile. Predsednik zbora in odbora panoge za alpsko smučanje ostaja Iztok Klančnik, vodja panoge pa Miha Verdnik. Z njim smo se po 57. Pokalu Vitranc pogovarjali o minulem olimpijskem obdobju, se ozrli v bližnjo prihodnost in govorili o zaupanju trenerski stroki, vrnitvi Ilke Štuhec na tekmovalno sceno, sprotnih dolgovih in njihovih poravnavah ter tudi o Andrei Massiju.