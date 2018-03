Zaradi videza, načina oblačenja in načina govora so ga razglašali za poslanca iz osemnajstega stoletja. Številne Otočane po vsem naštetem spominja na direktorja pogrebnega zavoda. Evroskeptični kolegi pa so mu vedno radi prisluhnili, kadar je kopal grob britanskemu članstvu v EU, kar v politiki počne že od leta 2010, ko je bil prvič izvoljen v parlament. V njihovih očeh je rasel kot nekakšen brexitski ekstremist. Brextremist. Zdaj naj bi že prerasel zunanjega ministra Borisa Johnsona kot angela varuha trdega brexita in verjetnega rušilca premierke Therese May. To je 48-letni Jacob Rees-Mogg, oče šestih otrok in morda celo bodoči premier.

Njegov vpliv je dodatno zrasel januarja, ko je prevzel predsedovanje Evropski raziskovalni skupini (ERG), ki malo raziskuje, veliko pa pritiska na vlado in premierko, da bi preprečila »BINO«, kot pravi Rees-Mogg. Izraz si je izmislil sam, je pa angleška kratica za »brexit samo po imenu«. Ta bi se po njegovem zgodil, če bi Britanija ostala članica skupnega trga in carinske unije EU ali celo samo carinske unije. ERG so leta 1993 ustanovili evroskeptiki, ker jih je skrbelo poglabljanje evropske povezave z maastrichtskim sporazumom. Sčasoma je njen edini cilj postal umik Britanije iz EU. Zdaj je vse bolj videti tudi odskočna deska za verjetne premierske ambicije vse glasnejšega Rees-Mogga.

Premierski favorit na stavnicah To je postalo očitno, ko je ERG Mayevi nedavno poslal pismo z brexitskimi zahtevami 62 podpisnikov. Celo številni njihovi kolegi so pismo razglasili za izsiljevalsko sporočilo, ker je 62 poslancev več kot dovolj za poskus rušenja premierke znotraj konservativne stranke. Rees-Mogg je pred kratkim predrzno »opozoril« Mayevo, da ne pride v poštev, da bi državljani EU, ki bi prišli v Britanijo v prehodnem obdobju, lahko za vedno ostali v državi. »Osupnil bi, če bi gospa May pristala na to. Mayeva je gospa z odlično hrbtenico. To, da bi pokleknila pred EU, bi bilo po mojem neodpustljivo,« je dejal Rees-Mogg, ki so ga še nedavno razglašali za snobovskega gosposkega konservativnega dinozavra. Zdaj je na stavnicah favorit za naslednika Therese May na Downing Streetu 10. Preden ga je zamikala politika, se je ukvarjal z denarjem, ki ga je zbral zelo veliko. Pri dvanajstih je redno bral Financial Times, pri šestnajstih naj bi imel prvi milijon. Bil je soustanovitelj in upravitelj uspešnega investicijskega sklada Somerset Capital Management LLP, ki je razpolagal s skoraj osmimi milijardami evrov. Govori latinsko. Razglaša se za tradicionalnega konservativca. Na njegova stališča vpliva to, da je zelo pobožen katolik. Zato je proti porokam istospolnih partnerjev in proti abortusu, celo v primeru posilstva. Veliko prahu je dvignil, ko je dejal, da je naraščanje števila bank s hrano, ki so posledica varčevalne politike vlade in povečanja revščine na Otoku, nekaj spodbudnega. »Država ne more narediti vsega, tudi če poskuša,« je dejal ta velik gospod, čigar premoženje so ob prihodu v politiko ocenjevali na več kot 110 milijonov evrov.