ta dopis vam pišem kot pacient, ki so mu po srečnem naključju izžrebali vse zmagovalne številke na tomboli v našem javnem zdravstvu.

Moja koncesionarska osebna zdravnica dr. Branka Koštrin je verjela mojim občutkom, da je z mojim zdravjem nekaj narobe. Napotila me je na več specialističnih pregledov, med drugim tudi na nevrološko kliniko k dr. Marjanu Zaletelu, ki je opravil svoj del pregledov in ugotovil, da morajo biti moje težave drugje. Tako me je z napotnico poslal na ultrazvočni pregled ožilja. Ker je bila na UKC Ljubljana predolga čakalna vrsta, sem napotnico poslal v MC Medicor, Kotnikova 5, Ljubljana. Pri pregledu je zdravnik ugotovil, da je potreben še pregled pri njihovem kardiologu. Ko sem čakal na njihov poziv na pregled, sem sredi sončnega dne začutil ostro bolečino na desni strani prsnega koša. Odpeljali so me na urgenco v UKC Ljubljana in po desetih urah pregledov in čakanja sem bil odpuščen domov, brez diagnoze.

Na mojo srečo so me po štirih dneh poklicali iz MC Medicorja na pregled k prof. dr. Metki Zorc, ki je ugotovila, da na mojem EKG nekaj ni v redu. Takoj me je poslala na koronarografijo v MC Medicor Izola. Na moje veliko presenečenje so ugotovili, da je potreben nujen kirurški poseg. Potem je sledila operacija v njihovem izolskem centru. Dobil sem tri obvode, ki so mi rešili življenje.

Zakaj je moja zgodba zanimiva? V tej zgodbi so prepleteni zdravniki koncesionarji in zdravniki iz državnih zdravstvenih ustanov, ki pa so vsi skupaj javno zdravstvo. Za nas bolnike in tudi za tiste, ki to še niso, ni pomembno, katera zdravstvena ustanova je v državni ali zasebni lasti. Važno je, da smo na podlagi izdanih zdravstvenih napotnic v pravem času kakovostno obravnavani in končno tudi ozdravljeni. Bog ne daj, da se uveljavi vaš predlog o kaznovanju zdravnikov za izdane napotnice. Pomembno je, da se najde vzrok bolezni in postavi prava diagnoza, pa četudi je izdanih nekaj napotnic za preglede, ki ne pokažejo rezultatov. Zdravstveni sistem mora delovati v celotnem segmentu zdravstvenih ustanov in za ta sistem ste odgovorni vi, politiki.

Za nas bolnike je nerazumljivo vaše politiziranje okoli finančnih izgub v sistemu in neplačevanje opravljenih zdravstvenih storitev. Zgrozil sem se, ko sem izvedel, da je bila moja operacija v MC Medicor plačana 30 odstotkov manj, kot bi bila plačana v UKC Ljubljana, in 20 odstotkov manj kot v UKC Maribor, če bi bil operiran v teh dneh ustanovah; ambulantni pregled pacienta se v MC Medicor plača 900 evrov, za enak pregled UKC Ljubljana dobi 1500 evrov.

Zakaj taka razlika, gospa ministrica?

Morda zato, ker so standard, oprema, organizacija dela, medsebojni odnosi v kolektivu, odnos do bolnika in končno kakovost operacij toliko boljši kot v obeh drugih centrih, in to brez državnega, našega denarja, za opremo in drugo? Že to dejstvo nam pove, da je v sistemu dovolj finančnih sredstev.

Zakaj toliko nasprotovanja dodelitvi ortopedskih operacij MD Medicina, če že sedaj vidimo, da bodo njihove operacije plačane manj, sprašujem vaju, gospoda ministra za zunanje zadeve in kmetijstvo? Ali morda zato, da bo nekaj sto trpečih bolnikov čakalo še pol leta ali več, da se uredijo razmere v zdravstvenih centrih, v katerih kadrujete vodilne kadre vi, politiki? Morda pa mislite, da boste zaradi tega prejeli nekaj volilnih glasov več?

Spoštovani gospod predsednik vlade, ministra in ministrica: namesto da bi nas bolnike postavili v center zdravstvenega sistema, vi podpirate, financirate in omogočate tombolo v našem zdravstvenem sistemu.

Srečni smo lahko tisti, ki smo na tej tomboli dobili zmagovalni listek, toda groza me je, ko pomislim, koliko je tistih, ki jim to ni uspelo, ki trpijo ali jih že ni več med nami.

Marjan Novak, Radenci