Prometni policisti so konec tedna na dolenjski avtocesti ustavili močno pijanega voznika tovornjaka, ki je za nameček kršil še kup drugih predpisov. Po slovenskih cestah ne bo smel več voziti, finančno pa jo je za zdaj precej dobro odnesel, saj so mu za zdaj izrekli le kazen v višini 1300 evrov.

Pripadniki novomeške prometne policije so v soboto v popoldanskih urah na avtocesti postali pozorni na tovornjak z bolgarskimi registrskimi tablicami. V popoldanskih urah je že veljala omejitev prometa za tovorna vozila, zato so ga ustavili in opravili kontrolo.

Izkazalo se je, da 53-letni Bolgar ne glede na omejitev prometa za tovornjake tako in tako ni imel kaj iskati na cesti. Že s prostim očesom so policisti lahko opazili, da so pnevmatike na tovornjaku povsem izrabljene in neprimerne. Bolgar prav tako ni ustrezno zavaroval tovora in ni upošteval predpisov o obveznih odmorih in počitkih poklicnih voznikov tovornjakov. Prav počitek pa je Bolgar krvavo potreboval, saj je tovornjak vozil močno pijan. Alkotest je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola, kar je močno nad dovoljeno mejo in sodi med prekrške, za katere je predviden odvzem vozniškega dovoljenja.