Godčeva je opozorila, da preiskovalna komisija brez sprejema zapisnikov ne bo mogla začeti obravnave končnega poročila: »Sama imam občutek pri vseh teh nesklepčnostih in tem, da se poslanci opravičijo, a so prisotni v državnem zboru, da prihaja do blokade dela komisije, s tem ko se onemogoča sprejem zapisnikov in obravnavo poročila.«

Godčeva je pojasnila, da je končno poročilo že napisano ter poslano na vpogled članom in nadomestnim članom komisije. Naslednja seja komisije je zdaj sklicana za četrtek ob 20. uri: »8. marca tako pričakujem sprejem zapisnikov in začetek obravnave poročila. Če tega ne bo, je to resnično jasen znak, da koalicijske stranke v državnem zboru enostavno ne delajo več in da ne želijo, da se poročilo sprejme.«

Sicer je Godčeva dejala, da komisija trenutno sodeluje z Nacionalnim preiskovalnim uradom, ker jo je zaprosil za dokumentacijo, »ki potrjuje naznanitve sumov kaznivih dejanj iz vmesnega poročila«. Izpostavila je tudi, da je komisija v teh dneh celotno vmesno poročilo posredovala multinacionalkam, ki proizvajajo žilne opornice, in na Evropsko komisijo oz. generalni sekretariat za konkurenco.

O vsebini končnega poročila Godčeva ni želela govoriti. Dejala je le, da bo v njem vsebovano vmesno poročilo in zaslišanja, ki so mu sledila: »Gre za politično odgovornost posameznikov in ministrov, ki smo jih zasliševali, in pa za določene zadeve, kar se tiče državnih institucij, ki se ukvarjajo z zakonitostjo dela v UKC Ljubljana, UKC Maribor oziroma bolnišnicah v Sloveniji.«