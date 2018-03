Dodal je, da želijo vzpodbuditi snemanje telenovel z avtentično arabsko vsebino. Cilj je dobiti arabske dramske serije, ki bi bile konkurenčne regionalno in globalno, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Največja medijska mreža v arabskem svetu, ki je usmerjena v zabavne vsebine, ima sedež v Savdski Arabiji. Predvajanje turških telenovel je med drugim ukinila tudi na programu MBC Masr v Egiptu, ki je arabska država z največjim številom prebivalcev.

Turške telenovele so v arabskem svetu priljubljene že več kot desetletje. Vendar so se odnosi med arabskimi državami v Perzijskem zalivu in Ankaro v minulih mesecih zaostrili, deloma zaradi turške podpore islamističnim skupinam in Katarju.