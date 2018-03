Vseh osem osumljencev je bilo zaradi domnevnega načrtovanja novega terorističnega napada zaslišanih pred preiskovalnim sodnikom. Ta bo popoldne odločil o obtožnicah in morebitnem priporu zoper osumljence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskovalci so zaradi morebitne nove grožnje poleg Molenbeeka preiskali tudi mesti na severu države Geraardsbergen in Mechelen.

Četrt Molenbeek, kjer živi velik delež priseljencev iz Maroka, je poznana kot baza mednarodnega džihadizma. Tam je namreč živelo in delovalo več odgovornih za krvave teroristične napade, ki so v minulih letih pretresli Evropo. Med drugim je tam živelo več odgovornih za napade, ki so novembra 2015 v Parizu terjali življenja 130 ljudi in marca 2016 v Bruslju zahtevali 32 žrtev.