Suh zrak spodbudi nastanek dermatoloških težav, suši sluznico, vpliva na imunski sistem in tako širše predstavlja tudi večje tveganje za okužbe dihal. Pogosti simptomi so suha koža na dlaneh, utrujene in pekoče oči, poslabšanje dihalnih obolenj. Vplive suhega zraka učinkovito omilimo z vzdrževanjem relativne zračne vlage med 40 in 60 odstotki, kar lahko dosežemo z namenskimi vlažilniki in nekaterimi alternativnimi ukrepi.

Vlažilniki imajo prednosti in slabosti Vlažilniki so najhitrejši način za dvig relativne zračne vlage. Poznamo tri skupine vlažilnikov – kasetne, ultrazvočne in toplotne. Vsi imajo svoje prednosti in slabosti. Kasetni postopoma hlapijo vodo in izparevanje je v primerjavi z drugimi principi manjše in počasnejše. Zaradi tega so osnovni modeli primerni za manjša stanovanja, a tudi najmanjši kasetni vlažilniki imajo to prednost, da zraka ne morejo navlažiti prek optimalne vrednosti. Ko se zračna vlaga dviguje, se izhlapevanje postopoma upočasnjuje. Tudi ultrazvočni in toplotni vlažilniki lahko omogočajo samodejni izklop ob določeni zračni vlagi, a gre za nestandardni dodatek.

Potratni uparjevalniki Toplotni vlažilniki na izparevanje v zrak spuščajo prepoznavno paro. Običajno paro razpihujejo z vgrajenim ventilatorjem, zaradi česar ta ni prevroča, še vedno pa v prostor spustijo nekaj toplote. Njihova glavna hiba je energijska potratnost, saj gre za nekakšne električne grelnike, ki v običajnem osemurnem ciklu delovanja skozi kurilno sezono porabijo nezanemarljivo količino električne energije. Vendar pa za toplotne vlažilnike velja, da so zaradi segrevanja vode bolj odporni proti razvoju bakterij in plesni. Voda v »hladnih« vlažilnikih je namreč tem pojavom bolj izpostavljena in zahteva rednejše čiščenje.

Vodni kamen v zraku Ultrazvočni vlažilniki vlažijo učinkovito in porabijo malo elektrike. Med ultrazvočnimi vlažilniki najdemo najtišje modele, ki ne motijo niti pri nočnem delovanju v spalnici. Hladna meglica je nežna, a skupaj z vlago spuščajo v zrak tudi vodni kamen. V okolici vlažilnika se v nekaj urah pojavi značilna bela zaprašenost, ki ne vpliva na kakovost zraka, a je precej neprijetna. Prah zlahka očistimo, pojav pa učinkovito preprečimo z uporabo destilirane vode.