Z nekaj barve in osnovnimi pripomočki lahko preobrazite nezanimive kose v zdaj tako aktualen vintidž videz. Seveda pa to ne velja le za staro pohištvo, v trgovini lahko poiščete poceni osnovne kose in jih sami spremenite, da bodo videti, kot da ste jih pripeljali s stare babičine domačije.

Zelo prekrivne kredne barve Chalky Finish so zelo prekrivne kredne barve, ki imajo potem, ko se posušijo, izjemen mat videz in žameten otip. Nanašamo jih lahko na skoraj vse materiale; na les, kovino, keramiko, različne mase, papir, platno, tekstil in steklo. Vsakdanji kosi se lahko spremenijo v zanimive kreacije že s samo dvema nanosoma kontrastnih barv. Na površino nanesemo plast barve. Ko se prvi nanos posuši, nanesemo plast kontrastne barve. Ko je tudi drugi nanos barve posušen, vzamemo grob brusni papir in začnemo previdno odstranjevati zgornjo barvo.