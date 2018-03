Moderen dom zahteva skrbno izbrano pohištvo, ki ustreza sodobnemu načinu življenja in hitremu vsakdanjemu tempu. Opremljanje po meri je včasih veljalo za poseben luksuz, danes pa je dostopno vsakomur. Glede na številne prednosti, ki jih prinaša, se za opremljanje s pohištvom po meri odloča čedalje več strank.

Vgradne omare so paradni konj pohištva po meri, saj prispevajo k urejenemu in organiziranemu življenju. Postavite jih v spalnice, otroške sobe, mansarde ali predsobe. Vedno bolj aktualne so garderobne sobe, saj omogočajo funkcionalno pospravljanje. Tudi posteljo si lahko zamislite po svoje, dodate ji lahko predale ali pa jo skrijete v omaro. V otroški sobi največkrat kraljujejo pogradi, s katerim prihranite kar nekaj prostora. Nepogrešljiva so drsna vrata kot pregradne stene, saj omogočajo prijetne in tople kotičke. Dnevni prostor kot osrednji družinski prostor za druženje in zabavo si boste prijetneje opremili, če bo pohištvo prilagojeno vašim potrebam. Za domačo administracijo si lahko uredite pisarniški kotiček. Ne glede na to, za kateri prostor se odločite, v stanovanje boste vnesli nekaj posebnega, hkrati pa boste prostor maksimalno izkoristili.

Akron že 29 let uspešno sledi željam in potrebam kupcev in tako ustvarja unikatno pohištvo. S stalnim tehnološkim razvojem zagotavlja maksimalno kakovost in dovršenost.

Pri nakupu vgradne omare upoštevajte svoje potrebe

Kakšno vgradno omaro izbrati, da bo čimbolj zadostila vsem vašim potrebam po urejenosti in estetski dovršenosti? Vgradne omare vedno bolj postajajo tudi okras vsakega ambienta, saj omogočajo neskončne možnosti kombinacij materialov, barv in vzorcev. Od polnil v različnih barvnih kombinacijah iverala do stekel, ogledal in slikovnih potiskov. Vgradne omare naj bodo predvsem uporabne in naj ponujajo racionalne rešitve. Primerna urejenost garderobne omare ali garderobne sobe vam poenostavi življenje, urejenost in dobra organiziranost pa vodita k prijetnemu bivanju in dobremu počutju.

Premišljen izbor razporeditve notranjosti omare zagotavlja popolno preglednost in optimalno shranjevanje. Pred nakupom dobro razmislite, kaj resnično potrebujete. Pri odločitvah vam bodo pomagali Akronovi strokovnjaki, ki so z vgradnimi omarami in drugim pohištvom po meri opremili številne domove v Sloveniji in tujini. Tako v spalnicah, predsobah, otroških sobah, mansardah in kabinetih kot tudi v pisarnah in drugih poslovnih prostorih. Zadovoljne stranke se z veseljem vračajo, kar je velika spodbuda za nadaljnji napredek in razvoj.