Med zveneča imena njegovih učiteljev gre zagotovo omeniti Christiana Wahla, Rainerja Mario Latzkeja in Eldarja Zejnalova, ruskega umetnika, čigar dela so poznana in cenjena daleč zunaj Rusije. S številnimi referencami iz Nemčije, njegova dela pa nosijo podpis tudi v Avstriji, Franciji in Belgiji, je leta 2004 na Ptuju ustanovil svoje podjetje. Med zahtevnejše projekte, kjer kraljuje Toni Hamler s svojimi veščinami in znanjem, lahko prištejemo bogate štukature konferenčnih sob v Kijevu, dela v rezidencah, vilah ter v letalski, ladijski in avtomobilski industriji. Za BMW, Porsche in druga podjetja je razvil dekorativni program, izvajal različne mednarodne projekte, ki so zahtevali vrhunska znanja s področja slikarstva, restavratorstva, štukaturnih del, dekoraterstva in slikopleskarstva.

Obiskali smo ga v Ljubljani, v Kristalni palači (BTC), kjer je pred dobrim letom odprl vrata svojega prodajno-razstavnega salona Hamler z največjo ponudbo tapet v Sloveniji. Salon, kjer smo se pogovarjali, je Toni Hamler opremil in dekoriral sam. Na edinstven, ekstravaganten način in tako, da tudi nepoznavalcu dekorativnih tapet, poslikav in štukatur vzame sapo.

Sem nemški mojstrski dekorater, opravljeno imam šolo v slikopleskarski, restavratorski in štukaterski mojstrski stroki. Prav tako sem mojster dekoraterske stroke, ki je danes žal že skoraj izumrla, saj prave šole, ki bi podajala tovrstno znanje, pri nas tako rekoč ni. Sam sem imel srečo, da sem se učil in črpal znanje ter izkušnje od starih mojstrov, ki so delali in ustvarjali v predvojnem času. Znanje sem pobiral tudi od svojega očeta. Govorim o mojstrih, ki so znali izdelovati in restavrirati freske, štukature, ki so pri nas po vojni skorajda izginile. In z lastnimi rokami sem dizajniral tudi salon v Kristalni palači.

V zadnjih petnajstih, dvajsetih letih se prek Italije in Francije vračajo nekoč popularne tehnike dekorja, z njimi so v Slovenijo ponovno prišle tudi tapete. V Avstriji, Nemčiji, Franciji in Italiji so bile ves čas prisotne. Sam se lahko imenujem tudi za trendseterja pri nas, leta 2014 sem bil namreč prvi, ki je tapete predstavil v obliki »wall art fashion show«. S tem, ko smo dekleta oblekli v modne kreacije, izdelane iz vrhunskih tapet, smo pokazali, kaj vse se lahko s tapetami in z različnimi tekočimi materiali naredi. Tudi svetovno odmevna modna imena, kot so Roberto Cavalli, modni hiši Versace in Armani ter Swarovski, so se specializirala in modno industrijo usmerila še na tapete. Gre za dodano vrednost, prestiž imenu, ki pritegne tudi najbolj petične stranke.

Kar je seveda napačno. Tapete, ki smo jih lepili pred desetletji, se nikakor ne morejo primerjati s temi, ki jih ponujamo strankam v naših salonih v Ljubljani in na Ptuju. Pogosto so ljudje izbrali tudi napačno lepilo za lepljenje na steno. Danes imamo tapete, ki imajo do 90-odstotno izboljšan material, so močnejše, prav tako so vse pralne. Imajo videz usnja, steklene površine, tudi take z lističi ali celo iz pravih školjk so. Skratka toliko različnih materialov, da je že samo dotikati se jih doživetje.

Strankam lahko ponudimo tudi originalno kolekcijo angleških tapet, izdelanih že leta 1912 za ladjo Titanik. To so materiali iz zemlje, gline, stisnjeni in izdelani na velikih valjih. Prodajamo jo v klasični pet metrov dolgi in 52 centimetrov široki roli. Gre za izredno kakovosten in trpežen material, lahko jih lakiramo, prav tako pozlatimo, da se jim doda patino. Izredno iskane so tudi papirnate tapete, ki imajo na spodnji strani mrežico, narejeno iz flisa, ki pokrije celo večje razpoke na steni. Prav tako so izredno trpežne, ko jih odstranjujemo, pa ni veliko dela.

Zakaj pa ne? Z materiali, ki so pri nas na razpolago, se da vse. Strankam, ki pridejo do nas, svetujemo, kaj izbrati. Če želijo položiti tapete sami, jih v točkah vodimo od začetka do konca. Prav tako opozorimo, da ni vsaka tapeta primerna za vsakogar.

Govoriva o ogromni imitaciji bogatih fresk, ki si jo lahko danes privošči praktično vsak. Ravno v tem je čar mojega širokega znanja, talenta in ustvarjalnosti, ki ne pozna meja. Govoriva o unikatnosti, ki se jo da prilagoditi prostoru, vzorec tudi barvi. Vse skupaj pa se s posebno tehniko natisne na ogromen kos platna, ki se ga nalepi na steno. Tukaj lahko dodajamo različne materiale, od briljantnih barv, kristalov, stekla. Ampak to opravičuje tudi ceno. Seveda lahko fresko izdelam tudi sam, vendar bo cena ročne in unikatne poslikave akademskega slikarja nekajkrat višja, saj je to povezano s precej več dela. Želim torej izpostaviti, da se lahko prilagodimo željam in finančnim okvirjem vsake stranke.

Pravijo, da imam roko, da iz vsakega prostora naredim diamant. Tapeta je detajl, ki ga ustvarjaš za oko. Prav zato ne oblečeš vseh sten z njimi, temveč se uredi prostor, ki odseva dušo in življenje.

Nič dobrega. Deluje mi hladno, prazno. Ljudje znajo fantastično opremiti stanovanje, vendar te zmrazi, ko stopiš v prostor z belimi stenami. Rad poudarjam, da ni dovolj le dodati tapeto na steno ali del nje, znati je treba tapeto barvno uskladiti, prilagoditi dizajn celemu prostoru. V Mariboru smo pred časom imeli stranko, ki je imela ogromno belih površin. Da zaokrožena zgodba ne bi delovala ceneno, smo izbrali kromirano tapeto, prešito s svilo. Tako so se stene svetile kot krom, na dotik pa delovale kot blago.

V prodajno-razstavnem salonu Hamler imamo zagotovo največjo ponudbo tapet v Sloveniji. V njej je na voljo prek 4000 rol tapet z vsega sveta, 400 katalogov vseh cenovnih razredov, na zalogi pa imamo več kot 30.000 rol tapet. Retro, starinske, cvetlični potiski, živalski vzorci, drzne barve, 3D tapete, tapete iz pravih školjk … Prav tako lahko naročite še najrazličnejše stenske tehnike, kot so beton in rja, štukature, stenske poslikave in pozlatitve, ter izberete različne stile dekoracije, s katerimi boste ustvarili poseben ambient. Glede na izbrano tapeto izdelamo tudi različne kotne profile za stene in tla, ki jih umetniško obdelamo s steklom, tapeto in jih unikatno obdelamo v dizajn. V vsakem domu pričaramo posebno vzdušje, naj se vidita naše znanje in ljubezen. Nenazadnje ne prodajamo samo tapet, smo dekoraterji s svetovnimi izkušnjami. V dvaintridesetih letih smo prevzeli nad 3600 mednarodnih objektov, saj ustvarjamo z občutkom in ljubeznijo do detajlov.

Ker na vsaki lokaciji ciljamo na drugega naročnika. Na Ptuju nam prostor in nenazadnje moje znanje dopuščata, da smo bolj sproščeni, da se igramo. Tako bom prostor, kjer je že prodajno-razstavni salon, z dekorjem postopoma spremenil v pravi doživljajski park, ki ga dovoljuje steampunk. Kot je pravo doživetje, ko pride stranka k meni v Kristalno palačo, kjer sem prostor kreiral spet popolnoma drugače, kot srce Kristalne palače.

Moram priznati, da so me ljudje zdaj po dvanajstih letih, kar sem v Sloveniji, že spoznali, me vzljubili. Prav tako poznajo dela, pod katera sem se podpisal. Na Ptuju me že odlično poznajo, zdaj si želim, da mi dajo priložnost tudi Ljubljančani. Verjamem, da jih bom navdušil že jeseni, ko pripravljam že drugi »wall art fashion show«, ki ga bom predstavil tudi evropskemu trgu. S tem bom pokazal in dokazal, kaj znam kot umetnik ustvariti iz tapet in materialov. Govorim o modni reviji, ki se je doslej ni upal lotiti še nihče. Da je zanimanje veliko, pove že podatek, da imam podporo s strani tapetne industrije.

Vsak material si upam spraviti v vsak prostor stanovanja, hiše. Le izbrati je treba pravo tapeto in jo seveda primerno uporabiti. Same trende pa je težko predstaviti. Vsako leto pride na trg nekaj novih barv, nov je dizajn, novi ornamenti. Prav tako se novosti kažejo v materialih. Menim, da je prav, da lahko stranka pri nas izbere med bogato ponudbo, še vedno pa smo individualisti in temu se moramo in se tudi lahko prilagodimo.