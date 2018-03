Ker gre za novogradnjo, vodovodne in električne inštalacije še lahko prilagodimo, vključno z radiatorjem. Poleg klasične opreme s hladilnikom, pomivalnim koritom, pomivalnim strojem, kuhalno ploščo in napo bi radi imeli tudi vgradno pečico nad delovnim pultom. Del pulta naj bi služil kot miza z dvema stoloma. Ali bi bila primernejša manjša miza z dvema stoloma? A kam in kako to umestiti? Kuhinja naj bi bila modernega videza, saj gre pravzaprav za mlajši par … Za pomoč se vam vnaprej zahvaljujeva! Milka

Odgovor: Narisala sem vam povsem klasično postavitev kuhinjskih elementov – v obliki črke L. S takšno postavitvijo bo vaša kuhinja funkcionalna. V sredinskem delu lahko umestite otok z dvignjeno površino za jedilno polico ali pa klasično jedilno mizo. Takoj ob vratih umestite visok element s hladilnikom in poleg v prav tako visok element pečico. Vsi ostali kuhinjski elementi pa naj bodo nanizani v delovno površino in pod njo. Pred oknom imate idealno delovno površino z razgledom! Prostor ima velike okenske odprtine in bo zato zelo svetel in prijazen. Kašen stil kuhinje boste izbrali, je seveda odvisno od celotne bivalne enote – v kakšnem stilu bo oblikovana tudi ostala oprema. Predlagam moderen stil izčiščenih linij in svetlih barv! Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.