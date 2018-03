57. sejem Dom je največji sejem glede na razstavne površine, število razstavljavcev in obiskovalcev, ki ga sredi marca že tradicionalno organizira osrednje ljubljansko prireditveno središče. »Sejem pod sloganom Ključne rešitve za vse tiste, ki gradijo, prenavljajo ali pa to načrtujejo, privabi zadnja leta približno 55.000 obiskovalcev,« pove Stane Kavčič, vodja sejma Dom. Različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice na 20.000 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavlja 590 podjetij iz 33 držav.

Razstavni program sejma tako kot vsako leto ponuja na ogled okna, vrata, montažne hiše, klimatizacijo in ogrevalno tehniko, sanitarno opremo, čistilne naprave, strešne kritine, gradbeništvo, barve, lake, ograjne sisteme, stopnice, talne in stenske obloge, senčila, bazene, opreme za vrt in okolico doma… Na sejmu pa razstavljavci predstavijo tudi svoje novosti in zadnje trende, ki so vse bolj trajnostni in ničenergijski. To pomeni, da pri proizvodnji upoštevajo krogotok krožnega gospodarstva, da zahtevajo čim manjšo porabo energije, da je energent okolju prijazen, da so naložbe zelene, varne, varčne in dolgoročne. Vsako leto skupaj z Gradbenim inštitutom ZRMK podeljujemo znak kakovosti v graditeljstvu, s katerim si prizadevamo za večjo kakovost in konkurenčnost na področju graditeljstva v Sloveniji, s tem pa spodbujamo slovenske inovacije. Letos ga je prejel tudi naš razstavljavec MIK Celje, d. o.o., za lokalni prezračevalni sistem MIKrovent, in sicer že drugič. Je v celoti plod domačega znanja in tudi novost v svetovnem merilu, na kar smo lahko samo ponosni.

Interes podjetij za sodelovanje na sejmu je iz leta v leto večji. Razstavne površine so popolnoma razprodane. Prav zaradi tako velikega zanimanja za sejemski nastop podjetij v tej panogi ponovimo del sejemske ponudbe Doma tudi novembra na jesenskem Domu Plus, ki poteka hkrati s sejmom pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana.

Večino privlačijo celovit pregled nad ponudbo graditeljske stroke, zadnji trendi oziroma novosti v njej, neposreden stik s proizvajalci in pa brezplačna svetovanja neodvisnih strokovnjakov, ki jih pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK ter svetovalna mreža ENSVET – Eko sklad. Na brezplačnem svetovanju obiskovalcem ponujajo ključne odgovore na njihova konkretna vprašanja glede praktično vsega, kar zadeva gradnjo ali prenovo bivalnih prostorov, denimo glede izolacije fasade, nove kritine, izbire in vgradnje oken in vrat, katero ogrevalno napravo izbrati, kako odpraviti vlago, kaj vse vključujejo razpisi Eko sklada za nepovratna sredstva…

Letos bo posebna pozornost namenjena novi prostorski in gradbeni zakonodaji, ki stopi v veljavo 1. junija, ter evropskim merilom za obvladovanje okoljsko sprejemljivejše gradnje in prenove, ki jih bo po korakih implementirala tudi slovenska graditeljska praksa. Gradbeni inštitut ZRMK je letošnji strokovni program, namenjen širši javnosti, oblikoval na podlagi novosti, ki se nam obetajo letos in v naslednjih dveh letih. Na primer od 1. januarja 2019 bomo morali graditi in prenavljati javne stavbe v skoraj ničenergijskem standardu, čez dve leti pa bo to veljalo tudi za ostale stavbe. Kot je že v navadi, pa so obiskovalcem na voljo še ostali brezplačni in neodvisni strokovni nasveti ter predavanja arhitektov, geomehanikov, statikov, gradbenih fizikov in drugih strokovnjakov ter prikazi primerov dobrih praks.

Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice brezplačen katalog, ki ponuja zanimivo branje, spremljevalni program ter predstavitev podjetij glede na razstavni program. Vse dni sejma pa jim v določenih »veselih urah« ponujamo tudi cenejšo vstopnico. Tistim, ki niso iz Ljubljane, svetujemo, da svoja vozila pustijo na urejenih parkiriščih P+R na Barju ali Dolgem mostu, v predprodaji kupijo vstopnico in se z mestnim avtobusom pripeljejo na sejem. To je zanje zagotovo najbolj sproščena in cenovno ugodna rešitev.