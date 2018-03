Pri večjih izpostavljenostih pa hrup dokazano lahko škoduje našemu psihičnemu in fizičnemu zdravju (pomanjkanje spanca, različne stopnje stresa, glavoboli, slabo počutje …). Kljub temu pa je na žalost prisoten v številnih obstoječih stavbah, saj se kot svetovalci na področju zvočnih in toplotnoizolacijskih rešitev v gradbeništvu prepogosto srečujemo s problemi velikega hrupa v večstanovanjskih stavbah.

Bistveno večja težava v stanovanjskih objektih je reševanje prevelikega udarnega hrupa. Tu v primeru prevelikega topota zaradi hoje in denimo tekanja otrok v stanovanju nad nami ne pomaga tako zelo veliko, če strop medetažne plošče obložimo z zvočnoizolacijsko oblogo ali napravimo samo spuščeni strop, kar je običajna praksa. Ker se hrup praviloma širi tudi prek sten in tal, bi bilo za zadostno zadušitev prenosa hrupa praviloma treba obložiti tudi vse naše stene in po možnosti še tla. To pa je zelo nepraktično in neekonomično, odvzame nam kar nekaj koristne notranje površine stanovanja.

Plavajoči estrih – preverjena rešitev

Ena najboljših rešitev tega problema v stavbarstvu je izvedba tako imenovanega plavajočega estriha. To je estrih (toga nosilna pohodna plast), ki leži (»plava«) na elastični podlagi (zvočni izolaciji), ki ga popolnoma ločuje od toge nosilne talne oziroma medetažne konstrukcije, sten in instalacij. Zvočna izolacija plavajočih podov mora imeti v prvi vrsti ustrezno dinamično togost. To pomeni vrednosti nekje med 15 in 40 MN/m3. Taki materiali so dovolj trdi, da lahko prenašajo obremenitve tlaka brez večjih posedkov in posledično poškodb ter so hkrati dovolj mehki, da delujejo kot dušilni sloj med estrihom in nosilno konstrukcijo. Mehkejši in elastični materiali so sicer lahko dobri zvočni izolatorji, a je nevarnost posedanja in poškodb tlakov prevelika. Trdi in neelastični materiali pa zagotavljajo potrebno trdnost tlaka, vendar bistveno slabše ali skoraj nič ne dušijo zvoka.

Vgradnja toplotno- in zvočnoizolacijskih plošč KNAUF INSULATION v podne konstrukcije minimizira moteč udarni zvok ter odpravlja problem hladnih tal, saj hkrati akustično in toplotno izolira medetažne in talne konstrukcije. Za izolacijo tal se uporablja različne plošče, ki jih izberemo glede na obremenitve in glede na samo tehnično izvedbo podne konstrukcije. Nujen sestavni del so tudi dilatacijske stenske lamele oziroma robni trak, ki preprečuje prenos udarnega zvoka po obodni konstrukciji.