Letna bivalna rezidenca je primerna za celodnevne aktivnosti

Z bivanjem v takšni enoti lahko v hišo vstopite tudi samo za prenočevanje. Pokriti vrtni prostor, ki ga ločujejo stebri, ima namreč na voljo jedilnico, kuhinjo s kaminom, shrambo in toaleto. Konstrukcijo iz lesa smo statično vpeli v kovinska sidrišča, objekt podeskali, pokrili s PVC-folijo in zaključili z aluminijastimi obrobami. Shrambo in toaleto pa smo pozidali. Ker sta estetika in rešitev detajlov naročniku izjemno pomembni, smo pozornost namenili skritemu odvodnjavanju in elektroinštalacijam. LED-svetila in diodne trakove smo vgradili v strop, stene ute in stopniščni ročaj. Dobili smo kakovostno ambientalno osvetlitev, ki jo lahko prek stikal in senzorjev gibanja reguliramo glede na svetilnost in čas vžiga. Funkcijsko smo zapolnili tudi nišo pod stopnicami: z vodnim koritom, macesnovimi omaricami s podpultnim hladilnikom in skrito jeklenko za dve kuhališči.