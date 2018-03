V kuhinjah je vrsto let prevladovala le ena barva – bela, in to zaradi številnih razlogov. Bela se prilega vsakemu slogu opremljanja, tako modernim kuhinjskim omaricam brez ročajev kot sproščenim podeželskim kuhinjam. Belina podarja kuhinji urejen in čist videz ter majhne prostore navidezno naredi večje. In če jo želimo popestriti, le dodamo barvne poudarke, denimo delovni pult iz lesa, marmorja, nerjavnega jekla ali betona ter barvite okrasne predmete.

Siva barva nadvladala belo

Letos pa je mat siva barva, od svetlo sive do skorajda črne, v kuhinjah skoraj popolnoma nadvladala belo. Ker je pretežno siv videz elementov lahko dolgočasen, ga otoplijo tople rjaste barve in naravni materiali, predvsem les ter tudi usnje in baker. Kovine, poleg bakra še nerjavno jeklo, bron in medenina, najdemo pa tudi dodatke v zlatem odtenku, so vse bolj priljubljene in obvezen dodatek kuhinjskemu interjerju. Še posebno dobro delujejo s temnim, največkrat hrastovim lesom. Takšna združitev podarja kuhinji urbani nadih podstrešnih interjerjev, vseeno pa deluje domače.

Trendi kuhinj se čedalje bolj premikajo k industrijskemu slogu, ki temelji na grobih materialih, prvenstveno betonu. Ker bi bili pulti in ličnice omaric iz stoodstotnega betona pretežki, proizvajalci uporabljajo tako imenovani lahki beton – mešanico cementa in različnih dodatkov, ki ima boljše higienske lastnosti kot pravi beton. Alternativa betonu je zgolj njegov videz: na vratca omaric iz MDF-plošč nanesejo le nekaj milimetrov debel sloj pravega betona ali pa so ličnice izdelane iz umetnih materialov, ki presenetljivo realistično posnemajo beton.