Sporazum z Iranom predstavlja velik napredek in če bi propadel, bi bila to »velika izguba za jedrski nadzor in multilateralizem«, je v uvodu v zasedanje sveta guvernerjev IAEA na Dunaju dejal Amano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poročilo IAEA je minuli mesec pokazalo, da se Iran še vedno drži ključnih določil sporazuma. Kot je danes poudaril Amano, so imeli inšpektorji dostop do vseh prizorišč, ki so jih hoteli obiskati. Je pa agencija zaprosila za »dodatne razjasnitve« glede januarskega obvestila Irana, da namerava nekoč v prihodnosti zgraditi »jedrski pogon za plovila«.