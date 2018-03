Kombi so prestregli mariborski policisti za izravnalne ukrepe. Ustavili so vozilo poljskih registrskih tablic, v katerem so se vozili romunski, moldavski in ukrajinski državljan, motorji pa so se skrivali v tovornem delu kombija. Na razstavljene motorje so postali policisti takoj pozorni in izkazalo se je, da je za vseh sedem motorjev od februarja naprej razpisano iskanje. Vsi motorji so bili namreč ukradeni v sosednji Italiji.

Policisti so trojici odvzeli prostost in nato zoper njih tudi podali kazenske ovadbe zaradi prikrivanja.