Turške varnostne sile so po poročanju turške tiskovne agencija Anadolu skladno z nalogom tožilstva pridržale 12 domnevnih članov skrajne skupine Islamska država (IS), osem osumljencev pa še iščejo. Šlo naj bi za tuje državljane, ki so v prestolnici novačili nove člane za to ekstremistično skupino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

IS je v turški prestolnici med letih 2015 in 2016 izvedel vrsto terorističnih napadov, v katerih je življenje izgubilo več sto ljudi. Prevzel je tudi odgovornost za napad v elitnem klubu Reina v Istanbulu, ko je strelec le nekaj minut po vstopu v novo leto 2017 pričel streljati na množico in ubil 39 ljudi.

Turška policija pogosto izvaja operacije proti IS po vsej državi. V minulem mesecu je zaradi domnevne povezave s skrajneži aretirala 29 ljudi.