Škandal, ki je izbruhnil leta 2009, je razkril, da večina britanskih poslancev in lordov grdo molze sistem povračil izdatkov za različne namene, v bistvu krade denar davkoplačevalcev. Sedem parlamentarcev, pet poslancev in dva lorda.s so končali v zaporu. Veliko premalo. Novi sistem, ki ga nadzira zunanje neodvisno telo, je prinesel precejšnje znižanje izdatkov parlamentarcev tja do leta 2015, ko so spet začeli naraščati, čeprav so poslanci tega leta kot edini javni uslužbenci, saj so njihove plače zaradi varčevalne politike zamrznjene do leta 2020, dobili povišek, in to kar desetodstotni.

V zadnjem finančnem letu so izdatki poslancev in lordov nanesli nekaj manj kot 108 milijonov funtov. Kar je posebno zanimivo, je velik razpon med izdatki različnih poslancev. Samo dva nista imela prav nobenih izdatkov. Eden je imel izdatkov za skromnih štiri tisoč funtov in pol, vsi drugi (647 od 650 poslancev) pa za več kot 71.000 funtov. Rekorderski poslanec je imel za 236.807 funtov izdatkov, za več kot 220.000 funtov izdatkov pa je imelo devet poslancev.

Zastonjkarska kultura Trenutno je pod drobnogledom javnosti in medijev to, kar politiki dobijo zastonj, saj je med njimi zelo razvita zastonjkarska kultura, čeprav imajo zelo solidne plače. Letna plača poslancev je trenutno 74.000 funtov (dobrih 83.000 evrov), kar je 2,5-krat več, kot znaša povprečna otoška plača. Vsi politiki, ki zasedajo kakršen koli položaj, od parlamentarcev do občinskih svetnikov, morajo prijaviti vse zastonjkarije, ki so vredne več kot 25 funtov. Vredne pa so na tisoče funtov. Med njimi so kosila in večerje, vstopnice, potovanja, izleti in še marsikaj. Premierka Theresa May, znana ljubiteljica čevljev, katere letna plača je dobrih 150.000 funtov (okoli 169.000 evrov), je na primer prijavila diskontno kartico v svoji najljubši trgovini s čevlji in torbicami Russell and Bromley. Predsednik parlamenta John Bercow, ki je strasten igralec tenisa, je prijavil dve zastonjkarski vstopnici v kraljevi loži wimbledonskega teniškega turnirja, vredni 8590 funtov. Kar osem poslancev je na primer prijavilo zastonjkarske vstopnice za legendarni glasbeni festival Glastonbury, skupno vredne okoli 7000 funtov. In tako naprej.

Nenasitni popotniški svetnik »Kralj« zastonjkarske kulture pa ni poslanec, ampak svetnik in namestnik vodje občinskega sveta Westminstra Robert Davis, za katerega je do zdaj slišalo bolj malo Londončanov, kaj šele Britancev. V zadnjih treh letih je užil nič manj kot 515 zastonjkarij. Med temi je bilo 296 kosil in večerij, ki niso bile v poceni pubih, ampak v dragih restavracij, kot so Ivy, Annabel's in Sexy Fish, in v restavracijah razkošnih hotelov Ritz in Claridge's. Zastonj je jedel tudi v restavraciji M, znani po tem, da zrezki tam stanejo 100 funtov. Nekega dne je bil celo na dveh zastonj kosilih… Davis, ki je po poklicu pravnik, je bil zastonj tudi na devetih potovanjih v tujino. Zastonj je obiskal Francijo, Italijo (trikrat), Španijo, ZDA (prav tako trikrat) in Švico. Na Majorki je bil kar dvanajstkrat na zastonjkarskih kosilih in večerjah. V gledališču je bil zastonj 60-krat. Bil je tudi na 79 sprejemih in zabavah slavnih. Na eno od njih ga je povabil razvpiti hollywoodski producent Harvey Weinstein. Zastonj je gledal tudi teniške dvoboje v Wimbledonu in obiskal znano razstavo cvetja v Chelseaju. In tako naprej: seznam vsega, kar je zastonj užil, je dolg šestnajst strani. Sprejel je osem božičnih daril, med njimi šest steklenic vina družbe Hilton Hotels.