Na Zagrebdoxu slavil Talal Derki

Najboljši film mednarodnega tekmovalnega programa letošnjega festivala dokumentarnega filma Zagrebdox je med 21 produkcijami postal O očetih in sinovih (Of Fathers and Sons) sirskega režiserja Talala Derkija. V regionalnem programu je posebno priznanje končalo tudi v rokah slovenskega režiserja Matjaža Ivanišina za film Playing Men, v katerem po mnenju žirije »razburljivo in na drugačen način obravnava moškost, rivalstvo in prehod iz nedolžnosti v strupenost v igrah, ki jih igramo«.