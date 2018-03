Ob četrtem zaporednem slovesu po skupinskem delu lige prvakov so Celjani visoko izgubili, čeprav so ob Blatnem jezeru še v 46. minuti držali remi (20:20). A v zadnji četrtini tekme je Veszprem (brez obolelega Slovenca Gašperja Marguča, Dragan Gajić in Blaž Blagotinšek pa sta skupaj dosegla devet golov) povsem povozil pivovarje, naredil delni izid 9:2 in si z zmago priigral drugo mesto v skupini B, ki mu v osmini finala prinaša lažjega nasprotnika – danski Skjern, ki se je med 16 najboljših klubov v Evropi prebil skozi dodatne kvalifikacije.

Celjani so v soboto na 14. tekmi v letošnji ligi prvakov doživeli že deseti poraz. Poleg Žiga Mlakarja (odhaja v poljsko Wislo) in Matica Suholežnika (francoski Dunkerque) je bila tekma v Veszpremu zadnja v dresu celjskega kluba v ligi prvakov tudi za vratarja Urbana Lesjaka: »Lahko smo zadovoljni s prikazano igro v 45, 50 minutah. Žal nas je na koncu zmanjkalo, gostitelji pa so naredili visoko razliko predvsem zaradi telesne premoči. Škoda, da je zadnji del tekme skazil našo dobro predstavo, ker si nismo zaslužili tako visokega poraza.«

Igralke Krima so na zadnji domači tekmi v skupinskem delu lige prvakinj doživele še en polom, kajti na Kodeljevem jih je Rostov (v Ljubljano je dopotoval že dva dneva pred tekmo) nadigral s kar devetimi goli razlike (35:26). Krimovke so se gostjam, ki so visoko zmagale že v Rusiji (29:22), enakovredno upirale le do zaostanka z 10:12, nato pa je Rostov dosegel šest golov zapored za vodstvo z 18:10.

Ko so Rusinje, ki imajo šest tujk (dve Brazilki, po eno Francozinjo, Španko, Ukrajinko in Črnogorko), na začetku drugega polčasa dosegle rekordnih plus 12 (25:13), je bilo jasno, da se Krimu obeta nov polom. »Igrale smo v valovih. Deset minut nam je šlo zelo dobro, nato pa smo padle. Vse smo delale tako, kot znamo, igrale hitri center, ogromno tekle, poizkušale marsikaj, a nismo znale zadeti,« je dejala Krimova igralka, Ukrajinka Olga Perederij. V zadnjem krogu Krim gostuje pri Györu na Madžarskem, za morebitno napredovanje v četrtfinale pa mora proti aktualnemu prvaku Evrope osvojiti vsaj točko več kot Nyköbing, ki bo gostoval pri Midtjyllandu.

V četrtem krogu pokala EHF je Koper danes izgubil proti Nexeju v Našicah in dokončno zapravil vse možnosti za napredovanje v četrtfinale.

Liga prvakov, skupina B, 14. krog: Veszprem – Celje 29:22 (13:11), Kielce – Meškov Brest 33:28 (20:17), Aalborg – Flensburg 24:31 (11:15), Paris St. Germain – Kiel 29:29 (16:11), liga prvakinj, skupina 1, 5. krog: Krim – Rostov 26:35 (12:21), Nyköbing – Györ 24:32 (10:17), Bukarešta – Midtjylland 29:24 (13:12), pokal EHF, skupina C, 4. krog: Nexe Našice – Koper 29:24 (15:12), Göppingen – Cocks 33:27 (13:12).

Veszprem – Celje Pivovarna Laško 29:22 (13:11) Veszprem Arena, gledalcev: 5100, sodnika: Brkić in Jusufhodžić (oba Avstrija). Veszprem: Mikler (11 obramb), Alilović, Manaskov 3, Ilić 3, Tönnesen 3, Gajić 5, Nilsson, Nagy 1, Ugalde 2, Terzić, Blagotinšek 4, Sulić 2, Nenadić, Jamali, Lekai 6, Ligetvari. Celje Pivovarna Laško: Lesjak (13 obramb), Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 6, Razgor 1, Suholežnik 1, Marguč 2 (2), Grošelj 1, Žabič, Slišković, Kodrin 2, Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar 3. Sedemmetrovke: Veszprem 0, Celje Pivovarna Laško 2 (2). Izključitve: Veszprem 10 minut, Celje Pivovarna Laško 2 minuti. Igralec tekme: Blaž Blagotinšek (Veszprem).

Krim – Rostov 26:35 (12:21) Dvorana Kodeljevo, gledalcev: 800, sodnici: Antić in Jakovljević (obe Srbija). Krim Mercator: Marinček (3 obrambe), Pandžić (8 obramb), Benko 5, Zrimšek 1, Abina 1, Beganović, Stanko 6 (1), Omoregie 4, Zulić 1, Koren 4, Gregorc, Tsakalou, Amon 2, Perederij 2. Rostov Don: De Oliveira Pessoa (13 obramb), Sedojkina (4 obrambe), Mehdijeva (0 obramb), Slivinska, Managarova 2, Rodrigues Belo 5, Vjahireva 4, Sudakova 2, Maslova, Makejeva 2, Dembele 7, Bulatović 3 (1), Ilina, Stepanova 3, Cabral Barbosa 6, Borščenko 1. Sedemmetrovke: Krim 2 (1), Rostov 3 (1). Izključitve: Krim 2 minuti, Rostov 6. Igralka tekme: Siraba Dembele (Rostov Don).

Nexe Našice – Koper 29:24 (15:12) Dvorana Kralja Tomislava, gledalcev: 1900, sodnika: Frieser in Kavulic (oba Češka). Nexe Našice: Lelić, Pilipović, Šipić 3, Koncul, Gadza 4, Leban 6, Eter 2, Zrnić 5, Mrdženović, Barišić-Jaman 8, Manci-Mičević, Buvinić, Greganić 1, Jurić Grgić, Lavrič, Tomić. Koper 2013: Postogna, Vončina, Dolenc, Grzentič 1, Vlah 1, Krečič 3, Matijaševič 2, Kocjančič, Moljk, Zugan 1, Rapotec, Smolnik 3, Sokolič 1, Guček 4, Sever 2, Planinc, Bratkovič 6. Sedemmetrovke: Nexe 5 (3), Koper 2 (2). Izključitve: Nexe 12 minut, Koper 16. Igralec tekme: Saša Barišić-Jaman (Nexe).

Liga prvakov, skupina B 1. PSG 14 11 1 2 424:378 23 2. Veszprem 14 8 2 4 407:378 18 3. Flensburg 14 7 4 3 410:391 18 4. Kiel 14 7 2 5 366:361 16 5. Kielce 14 6 3 5 418:408 15 6. Meškov 14 4 2 8 374:406 10 7. Celje PL 14 3 1 10 398:434 7 8. Aalborg 14 2 1 11 354:405 5

Liga prvakinj, skupina I 1. Györ 9 7 0 2 247:206 14 2. Bukarešta 9 6 1 2 258:221 13 3. Rostov Don 9 6 1 2 241:208 13 4. Nyköbing 9 2 1 6 220:262 5 5. Krim M. 9 2 1 6 218:260 5 6. Midtjylland 9 1 2 6 202:231 4