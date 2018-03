Manj kot tri minute potrebuje študent, ki želi poslati svojo prtljago iz tujine domov ali v nasprotno smer. Enako velja za podjetnike, ki želijo poslati paket kupcu, in tudi za podjetja, ki po Evropi razpošiljajo cele palete svojih izdelkov. To je mogoče s spletno platformo Eurosender, ki sta jo pred štirimi leti začela razvijati takrat še študenta Tim Potočnik in Jan Štefe. Danes Eurosender pokriva 30 evropskih trgov, z novim krogom financiranja, sklenjenim s Pošto Luksemburg, pa bodo rasli še hitreje, napoveduje Potočnik. Še letos bodo namreč v Ljubljani odprli 40 novih delovnih mest.

Podjetje bo tako več kot podvojilo število zaposlenih, saj je ta čas v vseh štirih pisarnah – poleg ljubljanske še v Berlinu, Londonu in Gdansku – skupaj 30 sodelavcev. »V Ljubljani so večinoma programerji, prav tako v Gdansku, kjer smo poiskali profile razvijalcev, ki jih doma nismo našli, v Berlinu imamo sodelavce za marketing, v Londonu pa razvojni center na področju pridobivanja novih logistov. V vsakem središču poskušava izvleči najboljše iz tamkajšnjega okolja,« je pojasnil Potočnik.

Zmagali so z digitalnim znanjem Iz istega razloga so se odločili lastniško povezati s Pošto Luksemburg. Gre za 135 let staro podjetje z veliko logističnega znanja, razvejano mrežo kontaktov po vsem svetu in stabilno infrastrukturo, zato bodo lahko z njihovo pomočjo postali največji spletni center za logistične storitve v Evropi, je prepričan Potočnik, medtem ko v Pošti Luksemburg glavno dodano vrednost slovenskih podjetnikov vidijo v tehnološkem znanju, na katerem temelji platforma eurosender. »S sodelovanjem bomo lahko diverzificirali naš portfelj in ponudbo storitev, hkrati pa povečali vpliv na digitalnem trgu,« je o investiciji v slovensko podjetje povedal Achim Taylor, vodja logistične divizije pri Pošti Luksemburg. O višini vložka, ki je slovenski ekipi omogočil tudi selitev v večje prostore, sicer niso želeli govoriti, saj je, tako Potočnik, pomembnejše, da z vlagatelji delijo skupne vrednote. Je pa ob tem zgovoren podatek, da je podjetje lani ustvarilo 2,5 milijona evrov prihodkov in zraslo za več kot dvakrat. S svežim kapitalom želijo še okrepiti prisotnost na ključnih trgih, med katere sodijo Hrvaška, Portugalska in Španija. »Za posebej uspešno se je izkazala relacija med Hrvaško in Irsko, kjer živi in dela veliko Hrvatov. Ker smo sosedsko podjetje, nam pri transportu lastnine očitno še toliko bolj zaupajo,« meni Potočnik, ki je idejo za platformo eurosender dobil pri 23 letih, ko se je vračal s študija na Poljskem.

Ustanovitelji rastejo s podjetjem A to ni njegov prvi podjetniški otrok. Skupaj s Štefetom, v šali se rada razglasita za podjetniška zakonca, sta namreč podjetniško pot začela še kot najstnika, ko sta pri 18 letih začela prodajati rokavice za pametne telefone. Kasneje sta projekt opustila in se v celoti posvetila razvoju eurosenderja. Preden sta opravila prvo transakcijo, sta namreč nekaj mesecev garala dan in noč, saj sta bila sama za vse. Ker sta bila prava ekipa – morda je ob tem zanimivo dejstvo, da sta najboljša prijatelja rojena na isti dan – s pravo idejo, sta prišla tudi do kapitala, ki jima je pomagal idejo razviti in ponesti v svet, je prepričan Potočnik, ki danes večino obveznosti, za katere je sprva skrbel sam, prepušča specialistom.