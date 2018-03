Na ljubljanskem okrožnem sodišču sodijo zakoncema Damirju in Fikreti Porić iz Ljubljane, ker naj bi revne ženske z območja nekdanje Jugoslavije v domačem stanovanju izkoriščala za služabnice, Fikreta naj bi eno od njih tudi spolno zlorabljala. Zato tožilstvo obema očita kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, Fikreti pa še spolno nasilje. Obtožena, ki sta v hišnem priporu, zanikata očitke tožilstva, izjave oškodovank pa pritrjujejo obtožnici tožilstva. Sojenje se bo z branjem listin nadaljevalo danes. Kdaj bodo na prostor za priče prišle oškodovanke, za zdaj še ni jasno.

Sodnik Srečko Škerbec je že na zadnji obravnavi bral dokumentacijo v sodnem spisu. Ena od oškodovank je policiji v Bosni in Hercegovini med drugim povedala, da je živela v Tuzli s starši, živeli so s samo 170 evri pokojnine. Zato je iskala službo zunaj meja Bosne in Hercegovine. Našla je oglas zakoncev Porić, ki sta iskala varuško za enega otroka v zameno za mesečno plačilo 500 evrov. Javila se je na oglas in se z Damirjem Porićem dogovorila, da bo prišla v Ljubljano. Za avtobusno vozovnico iz Tuzle v Ljubljano si je izposodila denar.

V Ljubljani jo je počakal Damir Porić in jo odpeljal domov. Tam ji je Fikreta Porić povedala, da bo dobivala mesečno le 250 evrov in da ima tri otroke, ki jih bo čuvala. »Potem mi je dala neko tanko blazino in mi rekla, da bom spala v veži na tleh, čeprav so imeli dve postelji še prosti. Od mene je zahtevala tudi, da ji izročim potni list, češ da me bo prijavila pri policiji. Rekla sem ji, da ne morem spati praktično na tleh, ker bom zbolela, a me je nadrla. Ko sem bila pri njih, je bila večkrat nasilna do mene, tepla me je, udarjala s pestjo in nogo, vedno, ko ni bilo Damirja doma. Ko sta oba odhajala od doma, sta me doma puščala s temi otroki, vedno sta nas zaklenila, vmes pa sta me po telefonu klicala in spraševala, kaj delamo. Vsak večer sem morala Fikreti masirati noge, pospravljati sem morala stanovanje, potnega lista mi nista vrnila. Potem pa je nekega jutra na vrata prišla policija in bila sem rešena,« je povedala ženska, ki je takoj potem odpotovala v Tuzlo.

Morala je beračiti

Druga od Porićevih varušk je zakonca prijavila Interpolu v Sarajevu. Tudi sama je prišla k njima kot varuška prek oglasa. Dejala je, da sta tudi njej zakonca vzela potni list, da je bila pri njiju varuška in čistilka, Fikreta pa je bila do nje večkrat nasilna, tudi spolno. Silila jo je tudi, da je morala beračiti pred blokom, kjer so živeli. Enkrat jo je tudi postrigla in ji rekla, naj kriči, ker da jo to vzburja. Takrat, ko je bila ona pri Porićevih, je bila tam tudi neka starejša ženska iz Hrvaške, ki je morala spati na balkonu. Njo je Fikreta silila, da je morala biti nasilna do te ženske, ker je Fikreto to vzburjalo. Kolikor je bilo njej znano, se je Damir ukvarjal s prodajo železa na črno, sicer pa sta bila oba s Fikreto brezposelna in prijavljena na zavodu za zaposlovanje.

Na to, da se v stanovanju Porićevih dogaja nekaj čudnega z varuškami, je policijo pomladi 2016 obvestilo Društvo Ključ, kamor se je zatekla ena od njunih varušk, ki sta jo zakonca z oglasom zvabila iz Bosne in Hercegovine. Zato je policija zoper njiju nekaj časa uporabljala tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

Porić je bil do zdaj že dvakrat kaznovan zaradi kaznivih dejanj prikrivanja in ogrožanja varnosti, obakrat na pogojni kazni. Kazenski list za obtoženko pa je prazen, čeprav je bila pred leti že kaznovana, tudi z zaporno kaznijo, je povedal tožilec, a so kazni že izbrisane in se o tem ne govori več.