Skupina roparjev, ki so zaradi brutalnosti šokirali javnost, bo ostala v priporu vse do sojenja, so prepričani naši viri v pravosodju. Kot smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov, so se v priporu najprej znašli Denis M., Aleksander L., Anže J. in mladoletna K. D., ki so osumljeni ropa in jim grozi od tri do petnajst let zapora. Za njimi so priprli še trojico, dva Ljubljančana, stara 18 in 28 let, ter 20-letnega državljana Srbije, ki je imel začasno bivališče prijavljeno na Obali, natančneje v Portorožu. Ta naj bi pomagala pri izvedbi ropov.

Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zoper vse odredil enomesečni pripor, ki pa ga bo, tudi zaradi visoke zagrožene kazni, zunajobravnavni senat sodišča najverjetneje podaljšal še za tri mesece. Zatem bo na vrsti vrhovno sodišče, ki bo vnovič odločalo o podaljšanju, če do takrat obtožnica še ne bo spisana. Policisti in kriminalisti imajo zdaj namreč pol leta časa, da končajo preiskavo. Kakor hitro bo ta končana, bo tožilstvo na sodišče vložilo obtožnico, in ko bo ta postala pravnomočna, bodo že lahko razpisali predobravnavni narok. Na tožilstvu ne dvomijo, da bodo osumljeni dočakali sojenje kar v priporu, izjema bo verjetno le mladoletno dekle, saj zanjo veljajo nekoliko drugačna določila kazenskega zakonika. Je pa ravno njena vloga oškodovance in može v modrem najbolj osupnila, saj menda po okrutnosti ni prav nič zaostajala za preostalimi osumljenimi.

Na širšem Celjskem se je v začetku februarja med ljudi zasejal strah, ki se je še povečal, ko se je razvedelo, da so zamaskirani in oboroženi neznanci izvedli brutalen rop pri eni od premožnejših družin, ki imajo hišo v Veliki Pirešici. Kot smo že poročali, so na policiji potrdili, da so obravnavali rop, ki se je zgodil na območju Žalca, neznanci pa so odnesli različne kose zlatnine in gotovino v vrednosti več kot 50.000 evrov. A ropali niso v času, ko doma ni bilo nikogar. Prišli so zvečer, ko je bila zbrana vsa družina. Ko je eden od njih pozvonil in je lastnica odprla vrata, so vstopili in pri tem takoj začeli groziti z orožjem. Tega so namerili tudi v psa in vanj tudi izstrelili naboj, a je bil pes na srečo le ranjen. Dovolj, da so nagnali strah v kosti vsem članom družine, med katerimi so bili tudi trije otroci, stari od enega do dvanajstih let.