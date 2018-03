Kajtanja na snegu se lahko nauči prav vsak, ki mu narava ni tuja. Pod strokovnim vodstvom se lahko kajtanja na snegu naučimo že v pičlih štirih urah. Tudi nakup opreme ni več prestiž, rabljeno dobite že za dobrih 1000 evrov. Osnova sta kakovostno jadro in deska ali smučke.

Potrebna le primeren teren in veter

»Pri obleki navadno zadostujeta kvalitetno aktivno perilo in odlična vetrovka,« pove Jernej Privšek iz Kitesfere, eden od pionirjev kajtarske scene pri nas, in doda: »Obvezna sta tudi čelada in trapez, lahko sedeči ali ledveni.« Še tako dobra oprema pa ni dovolj, da bi se športni entuziast lahko kajtanja na vodi ali snegu naučil sam, se strinja naš sogovornik, ki je sicer prepričan, da lahko v nekaj urah na desko ali smuči postavijo vsakogar. »Upam si trditi, da ob amaterskem znanju smučanja oziroma deskanja vsakega naučimo samostojne vožnje že tretji dan tečaja. Tako lahko potem uživa po mili volji in naredi tudi do 70 kilometrov na dan. Potreben je le primeren, raven, prostoren teren brez naravnih ovir. In seveda konstanten veter, ki pa za učenje ne sme biti močnejši od 8 do 15 vozlov,« pove Privšek, ki sam pogosto kajta prav smučkami. »Deska je primernejša za kajtanje po celem snegu, kjer ni grbin. Hkrati pri smučkah ni take obremenitve kolen in hrbta kot pri deski, ko praktično voziš le po robniku,« pove Privšek in v smehu še doda: »Poleg tega je, če veter pade, lažje prismučati nazaj, potem ko si z vetrom odjadral daleč stran.« Sicer pa, kot pravi sogovornik, je zanj največji užitek kajtati na snegu pri vetru do 20 vozlov. »Za kajtanje na snegu ni potreben tako močan veter kot na vodi. Navadno zadošča že do 20 vozlov, da poletiš oziroma izvajaš trike v zraku. Sam pogosto iščem 'napete' terene z manjšimi ali večjimi grički, da se lahko s kajtom potegneš na hrib in potem poletiš z njega, medtem ko so z ravnega terena skoki lahko tudi do višine šest metrov.«