Decembrski orkanski veter je položil na tla 2,2 milijona kubičnih metrov drevja, od tega približno milijon (ali 43 odstotkov vse količine) v državnih gozdovih. Okoli devetdeset odstotkov polomljenega drevja so iglavci, med njimi s 70 odstotki krepko prednjači smreka, ki ji spomladi grozi še napad lubadarja, če je lastniki ne bodo pravočasno odpeljali iz gozda. Po odločbah, ki jih je izdal Zavod za gozdove Slovenije, morajo v nižinskih predelih to storiti do 15. aprila, v višjih legah do 15. maja. Jim bo uspelo?

Bliža se čas lubadarja, zato šteje vsak