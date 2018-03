Prav tedaj, ko je bil dokončno urbaniziran tudi ta del Bežigrada, so ulico tudi prvič poimenovali. Leta 1928 je dobila ime Baragova ulica, po misijonarju in škofu Frideriku Ireneju Baragi, utemeljitelju knjižnega jezika indijanskih plemen Očipve in Otava. Med drugim seveda, kajti pogosto ga opisujejo tudi kot »enega prvih pionirjev krščanske civilizacije med severnoameriškimi Indijanci«. Brez dvoma pa je bil najpomembnejši slovenski misijonar z začetka 19. stoletja. Rojen je bil na Dolenjskem, kjer je bil njegov oče oskrbnik gradu Miren. Živel je na gradu Moravče, kamor so ga starši poslali v uk k stricu, da bi ga pripravil na šolanje v Ljubljani.

Na Dunaju se je navdušil za vero Baraga tedaj še ni imel nobene želje po tem, da bi postal duhovnik. Dokončal je gimnazijo, medtem pa živel pri učitelju Juriju Dolinarju. Ko je odšel na študij prava na Dunaj, se je celo zaročil z Dolinarjevo hčerko. Prav na Dunaju se je navdušil nad vero, po diplomi razdrl zaroko, se odpovedal dediščini in šel v semenišče. Novomašnik je bil v ljubljanski stolnici, nato pa je zaslovel kot odličen pridigar in spovednik. Recimo, da je bil preveč vnet, in so ga zato kleriki premeščali čedalje bolj na obrobje Slovenije. Nazadnje se je navdušil za misijonsko delo in odpotoval v Ameriko. Na srečo je o svoji poti in delu nenehno pisal, tako da sta njegova pot in delo v okolici Gornjega in Michiganskega jezera dobro dokumentirana. Prijel se ga je vzdevek »jezerski apostol«. Poleg prispevka k spoznavanju kulture severnoameriških Indijancev gre hkrati za eno prvih del začetka etnologije. Zato ni čudno, da so po njem v Sloveniji poimenovani ulice in trgi, o njem je napisan tudi oratorij in posnet film. Toda leta 1952 Baragovo ime ni bilo več primerno za bežigrajsko ulico in so jo preimenovali v Ravbarjevo. Baraga je svojo ulico ponovno dobil šele leta 1992, ko so njemu v čast prav tako za Bežigradom poimenovali dotedanjo Allendejevo ulico.