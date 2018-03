Nedavno nam je država milostno »uskladila« pokojnine. Po nekaj letih smo dobili celo papir s podatki o tej uskladitvi, nekaj let jim ga ni bilo treba niti pošiljati, bile so pač nespremenjene. Profesor s strokovnim izpitom in polno delovno dobo je tako prilezel tja do 900 evrov pokojnine. SVIZ ve, da bodo sedanji zaposleni prejemali še znatno manj.

Tam nekje, v upravi neke srečkologije, naj bi prejemalo mesečno nekaj izbrancev toliko kot upokojeni profesor domala v enajstih, zaposleni pa v približno osmih mesecih. Sicer pa: preračunajte na svoj mesečni zaslužek. Ne kirurgi, ne univerzitetni profesorji, ne znanstveniki, ne vrhunski strokovnjaki, ne novinarji… ne, pač pa neki samooklicani pomembneži v neki loteriji, ki je celo v delnem lastništvu te uboge in zmedene države.

Samo še tole bom pristavil: žal mi je vrhunskih strokovnjakov v javnem sektorju, ker se morajo tako ponižujoče bojevati za pošteno plačilo, privoščim pa, da predsednik države, premier in predsednik državnega zbora, ministrice in ministri zaslužijo mesečno nekajkrat manj kot uslužbenci na neki družbeno tako pomembni loteriji. Še več, prepričan sem, da bi se morali našteti takoj umakniti s svojih položajev, saj niso sposobni urediti niti tako v nebo vpijočih žalitev, ki si jih dovolijo privoščiti posamezniki v loterijskem poslu.

Če se to da opravičiti z demokracijo in floskulami o avtonomnih organih nadzora, je zame to le dokaz, da nam je v tem primeru demokracija še enkrat pokazala do ljudi skrajno podcenjujoč in žaljiv odnos.

Josip Meden, Ljubljana