Dejstvo je, da se je z obratom stoletja način dela spremenil; manj je fizičnega in manualnega dela, več intelektualnega. Posledično je klasičnih poklicnih bolezni, kot so denimo kostno-mišične bolezni ali zastrupitev z azbestom, manj. Hkrati se zaradi intenzivnih psihičnih in intelektualnih obremenitev razvijajo motnje in bolezni, kot je depresija. Na te se v začetnih, blagih fazah prevečkrat gleda, kot da bodo minile same od sebe in niso vredne bolniškega dopusta. Depresija se poglablja in razvija ravno zaradi zanemarjanja prvotnih simptomov in dejstva, da se z njimi ne sooča takrat, ko bi bilo to še relativno enostavno. Obenem se je od dela težko odtrgati, saj je odgovarjanje na službene klice in elektronsko pošto zunaj delovnega časa v Sloveniji stalna praksa. V delovnem okolju je zaradi kariernih ambicij in negotovosti zaposlitve duševno zdravje sekundarnega pomena, dokler se ta kritično ne razvije ali se ne začne odražati v očitnih telesnih težavah, na primer na želodcu, srcu ali krvnem obtoku. Preprosto rečeno: dokler je posameznik zmožen delati.

Posledice načina dela za duševno zdravje

Na drugi strani se tudi na delovnem mestu srečujemo z vse več sprožilci in med danes najbolj perečimi je ravno depresija izčrpanosti, ki se pojavi zaradi dolgotrajne izpostavljenosti preveliki duševni in telesni obremenitvi, kot je denimo stres. Na tem mestu depresija spominja na izgorelost, simptomi so namreč podobni, vendar se stanji razlikujeta v dejstvu, da je izgorel človek še vedno vesten in željan uspeha, storilnost in produktivnost obolelih za depresijo pa je opazno nižja. V tem kontrastu leži (na žalost) ključen problem depresije za delavce in delodajalce.

Zdi se, da je o depresiji predvsem v delovnem okolju tako težko govoriti, kot da bi se je dalo nalesti prek besed. Verjetno zato, ker depresijo s težavo razumemo ali si jo predstavljamo, saj vpliva na človeka kot celoto – na duševno in telesno stanje. Gre za globlje, dolgotrajnejše razsežnosti občutka deprimiranosti, ki se kaže v obliki nespečnosti, anskioznosti, utrudljivosti, motnje apetita in brezvoljnosti. Zaradi načina življenja je depresija v porastu, še zlasti v razvitih državah, mednje sodi tudi Slovenija, kjer naj bi v svetovnem merilu imelo eno od oblik depresivnih motenj kar deset odstotkov prebivalstva.

Vzroki za depresijo so različni, nekateri na biološki ravni, te lahko zdravimo z antidepresivi, pomembnejši pa so psihološki in sociološki dejavniki, kot so krizna življenjska obdobja, izguba, staranje ipd. Do neke stopnje gre tudi za genetski potencial, dovzetnost za sprožilce duševne motnje v okolju. Ti seveda pogosteje izvirajo iz osebnega kot poklicnega življenja, saj smo v zasebnih odnosih bolj čustveno vpleteni, zato depresije ne uvrščamo med poklicne bolezni.