Kakšen velikanski korak je v tej sezoni naredil najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, je dejansko pokazala tekma v Kranjski Gori, na kateri je zasedel peto mesto. Na vseh preizkušnjah, na katerih je v tej sezoni dosegel vrhunski rezultat, je smučal praktično brez napak. Na 57. Pokalu Vitranc je prvič startal med najboljšo sedmerico, prvič je bil glavna zvezda vseh slovenskih športnih naslovnic, prvič je na njegov račun prišlo na največjo tekmovanje nekaj tisoč gledalcev več kot doslej. Na prvi progi je dosegel do stotinke enak čas kot Alexis Pinturault, Francoz, ki je bil na olimpijskih igrah tretji, mesto pred njim. Marcel Hirscher je bil znova na obeh progah z drugega planeta, Kristoffersen pa najboljši Zemljan, ki največ seže do drugega mesta. Na drugi progi je bil Kranjec slabši od pričakovanj. Kljub temu je zasedel peto mesto, tretjo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu, in pokazal, da je lahko med najboljšimi na svetu tudi, ko mu ne gre vse po načrtih.

»Peto mesto je odličen rezultat. Res je, da sem do njega prišel na način, ki mi na številnih drugih terenih ne bi omogočil takšne uvrstitve, saj so bile po prvi progi razlike med najboljšimi zelo velike. Na rezultat lahko gledam tudi z druge perspektive, da sem morda že tako blizu vrha, da lahko dosežem vrhunski rezultat tudi s kakšno ne najboljšo vožnjo,« je svojo uvrstitev komentiral Žan Kranjec in priznal »ker sem prvič startal med najboljšo sedmerico, je bilo drugače kot na drugih tekmah. Ves čas si v stiku z najboljšimi, z njimi se ogrevaš, se pripravljaš na nastop. Po drugi strani te opazijo tudi drugi, ki prav tako čutijo, da si njihova konkurenca. Čutil sem nekaj ponosa, na koncu pa se moraš osredotočiti na svojo vožnjo in pokazati, kaj znaš.«

Najboljši slovenski veleslalomist je priznal, da si je želel na domači tekmi uvrstiti na zmagovalni oder, po drugi strani bi še pred kakim mesecem sprejel ponudbo, da bo najpomembnejši domači veleslalom končal na petem mestu. »Hirscher je razred zase, Kristoffersen je izjemen, Pinturault pa zna iz svojih smučanj potegniti maksimum. Menim, da ga bom z dobrim delom lahko kmalu prehitel,« optimistično zaključuje Kranjec.

Slovenski trener Klemen Bergant pravi, da smo Slovenci postali malce izbirčni in od Kranjca pričakujemo veliko. Veseli ga, da je Vodičan kos pritisku in da se stalno uvršča med najboljše. »Žan je imel boljše izhodišče po prvem nastopu, a na drugi progi ni bil stoodstoten. Premalo je tvegal, ni našel pravega ritma. V konkurenci, kakršna je v svetovnem pokalu, se s takšnim smučanjem ni moč uvrstiti na zmagovalni oder,« pravi Klemen Bergant in dodaja, »ko se Žan še ni redno uvrščal med dobitnike točk, sem govoril, da zame sodi med najboljših petnajst na svetu. Danes trdim, da sodi med najboljšo četverico. Hirscher, Kristoffersen, Pinturault in Kranjec so v veleslalomu razred zase. A le v primeru, da Žan dvakrat smuča tako, kot zna, in ne slabše, kot je letos na drugi progi v Podkorenu.«