Na sled so jim prišli, ko so maja 2014 v Avstriji izsledili enega od kupcev droge. Sodelovanje avstrijske in slovenske policije je junija 2016 pripeljalo do ugotovitve, da naj bi združba pod vodstvom Lenarčana Tadeja Savca in Mariborčana Dejana Žnidariča prodala najmanj pol tone prepovedanih substanc in pri tem zaslužila vsaj 2,2 milijona evrov.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je za četrtek sklicanih več predobravnavnih narokov v sojenju domnevnim članom kriminalne združbe. Prijeti so bili v okviru odmevne kriminalistične akcije, imenovane Kobra, ki je oktobra lani potekala na Obali in v kateri so prijeli kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo drog, orožja in ponarejenega denarja.

Na ptujskem sodišču gre h koncu sojenje Francu Vajdi in Andreju Bagariju, ki ju tožilstvo bremeni uboja 65-letnega Srečka Marina po skupnem popivanju junija lani v Vajdovi hiši na Ptuju. Tudi druga izvedenka Margareta Kocmur pri obdolženih ni zaznala možnosti bistveno zmanjšane prištevnosti v času kaznivega dejanja.

Danes se bo v Ljubljani začelo sojenje mladeniču, ki je pijan povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, nadaljevalo se bo tudi sojenje Martinu Brezarju, ki naj bi v Kočevju z nožem skušal ubiti bodibilderja Saša Petka. Trem Poljakom, ki so kradli prestižne avte, se bo sodilo v sredo, nadaljevanje sojenja Stefanu Cakiću, ki mu obtožnica očita uboj igralca Gašperja Tiča, bo v petek.