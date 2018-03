Po uspehu pred petimi leti, ko so pridobili 8,4 odstotka glasov, so koroški socialdemokrati (SPÖ) tedanjim 37,1 odstotka dodali še dobrih novih deset odstotnih točk in se s 47,7-odstotno podporo prikupili tako rekoč polovici deželnih volilcev. Svoj čas vladajoči svobodnjaki, odgovorni za škandale okoli banke Hypo-Alpe-Adria, so si deloma opomogli in s 23,3 odstotka zapisali za šest odstotnih točk boljši rezultat kot leta 2013, ljudska stranka (ÖVP) pa je pristala tam, kjer je bila pred desetletjem, z nekaj manj kot 16 odstotki podpore. Po raznih prestopih in zamenjavah v Team Koroška preobražen Team Stronach si je zagotovil prestop čez parlamentarni prag s prepolovljeno podporo blizu šestih odstotkov, Zeleni in v svojem prvem nastopu na Koroškem liberalni Neos pa praga nista preskočila. Kaiser je ob oddaji glasu ocenil, da je bila volilna kampanja poštena in stvarna ter zavrnil namige, da ga zanima vodenje SPÖ na zvezni ravni. »Sem na Koroškem in ostajam na Koroškem,« je dejal.

Uradne rezultate volitev na avstrijskem Koroškem bodo potrdili v tednu po volitvah, ko bodo prešteli še glasove po pošti in glasovnice, ki jih volilci niso oddali na svojem domačem volišču. Po včeraj objavljenih neuradnih rezultatih bo imel SPÖ v novem celovškem deželnem zboru s 36 sedeži 17 poslancev, svobodnjaki devet, ÖVP sedem in Team Koroška tri. V primerjavi z volitvami pred petimi leti bodo imeli socialdemokrati tri poslance več, enako velja za svobodnjake. ÖVP bo imela dva poslanca več, Team Koroška pa enega manj.