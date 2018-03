Z današnjimi protesti so udeleženci želeli izraziti podporo »svobodi, enotnosti, sobivanju in napredku Katalonije v okviru Španije in Evrope«. »Slaba šala separatizma se mora končno končati«" so še poudarili organizatorji. Številni protestniki so danes nosili španske zastave in transparente z napisi Smo in ostajamo Španci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tabarnia je sestavljenka začetnih črk španskih mest Tarragona in Barcelona, v katerih zagovorniki samostojne Katalonije na referendumu 1. oktobra lani niso dosegli večine. Cilj platforme je, da zagovornikom samostojnosti Katalonije s satiro nastavi ogledalo. Njihovo glavno prizadevanje je, da se fiktivna regija Tabarnia odcepi od Katalonije. Gibanje sicer pridobiva vedno večjo podporo.