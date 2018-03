Žalostno novico je že potrdil Astorijev klub. »Fiorentina je globoko pretresena in prisiljena sporočiti, da je umrl njen kapetan Davide Astori,« je v izjavi za javnost zapisala Fiorentina in pozvala medije k spoštovanju njegove družine pri objavljanju o smrti Astorija.

Po poročanju italijanskih medijev je Astori umrl zaradi infarkta. Tekmo med Udinesejem in Fiorentino so nemudoma odpovedali, prav tako pa so odpovedali tudi preostale današnje tekme italijanskega prvenstva. Tekem Genova - Cagliari, Atalanta - Sampdoria, Benevento - Verona, Chievo - Sassuolo, Torino - Crotone in Milan - Inter Milano tako danes ne bo.

Astori je za Italijo zbral 14 tekem, bil pa je član Milana, Pizzighetoneja, Cremoneseja, Calgarija in Rome.