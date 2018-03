Sončna dolina je v soboto gostila prvo tekmo, ki jo je Flisar končal na 27. mestu. Tokrat se je Mariborčanu izšlo bolje. V osmini finala je zmagal, v četrtfinalu in polfinalu pa je bil drugi. V velikem finalu je imel za nasprotnike Kevina Druryja ter Švicarja Jonasa Lenherrja in Armina Niedererja. Flisar je začel zadržano, trojica si je privozila nekaj metrov prednosti, ki pa jo je Slovenec v osrednjem delu nadoknadil. Pred zadnjim skokom proti cilju je poskušal priti pred Lenherrja in Druryja, ki pa sta bila prehitra.

V skupnem seštevku je Flisar zdaj po deseti tekmi od enajstih na 20. mestu, vnovični uspeh pa je simpatični Mariborčan komentiral takole: »Tako to je v tem športu, včasih gre, včasih ne gre. Včasih se zagozdiš in je težko. Moram reči, da mi to tretje mesto pomeni kar veliko, spet sem prišel na zeleno vejo. Super je.«

Kaj je bilo torej drugače danes v primerjavi s prvo tekmo, ko je z nastopi končal v osmini finala? »Sigurno sem vzel malce drugačno linijo. A v tem športu je to sledeče - včasih ti uspe kakšna linija spontano in vidiš, da je hitra, kar prej nisi videl. Ko si zadaj narediš neko linijo in vidiš, da je hitra, ko dohitevaš tekmece. To je prej težko naštudirati. Danes sem to videl in sem to izkoriščal. Sicer pa je bilo podobno kot včeraj, smučam vseskozi zelo podobno,« je razložil Flisar in priznal, da mu ni bilo lahko stopiti na start. "Pet minut pred startom sem imel vsega še 'poln kufer'. Danes sem trening odpeljal tako slabo, da sem želel vse smučarske stvari kar nekam vreči in odnehati. Moram reči, da je bilo zelo težko. A tu mi pride prav ta moja 'uličarska glava'. Takrat, ko je najtežje, ne obupam. Včasih ne gre, a vse se obrne. Ne moreš kar pozabiti, kako se smuča.«