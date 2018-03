Približno 3000 delegatov bo na dvotedenskem zasedanju v pekinški Palači ljudstva Xi Jinpingu podelilo drugi petletni mandat na čelu države in odpravilo ustavno omejitev dveh predsedniških mandatov, s čimer bo najmočnejši kitajski voditelj v zadnjih desetletjih dobil možnost neomejenega vladanja.

Dosmrtna vladavina

Ustavne spremembe bodo Xiju omogočile, da bo pospešil uresničevanje svojega načrta za »novo dobo«, ko bo dežela z največ prebivalci na svetu znova zasedla tisto mesto v središču svetovne politike, ki ji po mnenju Kitajcev pripada. Kot ob tem poudarjajo kitajski mediji, država za uresničitev tega cilja potrebuje močnega voditelja in močno partijo.

Možnost, da bi Xi lahko vladal do smrti, tako kot pred njim Mao Zedong, je v kitajski javnosti povzročila precej razburjenja, zato so partijski cenzorji takoj utišali glasove nestrinjanja na družbenih omrežjih.

Kitajci so sedanjo ustavo od njenega sprejetja leta 1982 spreminjali štirikrat. V 80. letih prejšnjega stoletja se je arhitekt tržnih reform Deng Xiaoping odločil za odmik od Maovega sloga vladanja ter ločitev državnih in partijskih funkcij. Nastal je edinstven sistem vladanja med komunističnimi državami, ki je poudarjal pomen kolektivnega vodstva in skoraj štiri desetletja omogočal reden in urejen prenos oblasti.