Teden, ki so ga ameriški politični komentatorji ocenili za enega najbolj kaotičnih v Beli hiši Donalda Trumpa, je predsednik končal na šaljiv način. Čeprav je s sedmo silo nenehno na bojni nogi, je pristal na udeležbo in govor na vsakoletni, 133. večerji najstarejšega novinarskega društva v Washingtonu Gridiron Club. »Zelo sem vesel, da sem tukaj in da vam lahko osebno uničim večer,« je rekel v soboto v tradicionalno lahkotnem govoru.

Po odmevnem odhodu šefice za komunikacije Hope Hicks se je Trump pošalil, da »se vsi sprašujejo, kdo bo odšel naslednji: (pisec govorov) Steve Miller ali Melania?« S slednjo naj bi imela ohlajene odnose po objavi poročil, da je imel leta 2006 afero s pornografsko zvezdo. Trump je veselo zbadal medije, rekoč, da je razlika med njim in bivšim založnikom New York Timesa Arthurjem Ochsom Sulzbergerjem Jr., ki je odstopil decembra, ta, da je sam podedoval milijon in iz njega ustvaril milijarde, Sulzberger pa je iz podedovanih milijard »ustvaril« milijone. O CNN je dejal, da je izgubil najboljšega novinarja z odhodom Steva Bannona – to je bivši Trumpov strateg, ki naj bi na veliko izdajal informacije medijem. Ali, kot je dejal Trump, »od njega je uhajalo bolj kot iz Titanica«. Pošalil pa se je tudi iz sebe, ko je govoril o odnosih s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom: »Kar se tiče tveganega ukvarjanja z norcem, je to njegov problem, ne moj.«

Carine na kavbojke, motorje, viski Večerje Gridiron Cluba so se vsaj enkrat udeležili vsi predsedniki od leta 1865, četudi je manj znana kot podoben dogodek Združenja dopisnikov iz Bele hiše. Lahkotni trenutki Trumpa pa verjetno ne bodo trajali dolgo, kajti okoli Bele hiše se je zgrnilo preveč resnih tem. Globalno najbolj odmevne so napovedi o trgovinski vojni. Doslej je šlo le za besede, a ne brez posledic – borzni trgi so se odzvali s padcem na Trumpove četrtkove napovedi o uvedbi 25-odstotnih dajatev na uvoženo jeklo in 10-odstotnih na aluminij. Iz Kitajske, Evropske unije in od drugod so prišle napovedi o protiukrepih. Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da bo Bruselj »uvedel carine na motorje harley davidson, kavbojke levi's, bourbon. Tudi mi lahko ravnamo neumno. Tudi mi moramo biti tako neumni,« je rekel Juncker. Ameriški trgovinski minister Wilbur Ross je zamahnil z roko, rekoč, da posledice takšnega protiukrepa ne bi bile »nič večje od napake pri zaokroževanju«. Trump pa je šel še dlje in napovedal, da bo v primeru ukrepov EU uvedel še dajatve na v Evropi izdelane avtomobile (v preteklosti je že govoril o 35-odstotnih dajatvah). Dodal je, da bodo ameriški ukrepi veljali brez izjeme in da so trgovinske vojne v resnici »dobre in se v njih da zmagati«. Ukaz o uvedbi carin in tarif naj bi podpisal ta teden.