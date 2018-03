V ponedeljek bo oblačno. Dopoldne se bodo v zahodni in južni Sloveniji začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in do večera razširile na vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V torek zjutraj bo sneženje v osrednji in vzhodni Sloveniji ponehalo, v severovzhodni Sloveniji se bo popoldne delno zjasnilo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem pa se bodo padavine pojavljale tudi čez dan. Po nižinah bo povečini deževalo.

V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, drugod bo večinoma oblačno, predvsem v jugozahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Na primorskih in vipavskih cestah nevarnost poledice Na primorskih in vipavskih cestah je nevarnost poledice, na svoji spletni opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Zaradi zimskih razmer je tudi prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.