Še enega Španca so rešili, dva druga in vodnik pa so se uspeli sami izkopati izpod snega. Na območje so po navedbah oblasti napotili približno 20 reševalcev, dva reševalna psa in dva helikopterja.

V petek so pod plazom v francoskih Alpah življenje izgubili štirje smučarji. Njihovega vodnika je policija pridržala zaradi domnevnega ogrožanja skupine.