Burundijski predsednik si je zaradi rednega igranja nogometa in velike strasti do tega športa že pred leti prislužil vzdevek »vzhodnoafriški nogometaški predsednik«.

Navadno se nogometna ekipa, ki igra proti Nkurunzizi, dobro zaveda, proti komu igra, in govori se, da takrat nogometaši 54-letnemu predsedniku prizanašajo in mu pustijo, da zadane gol. A na tekmi v začetku februarja nasprotniki s tem dejstvom očitno niso bili seznanjeni.

Proti predsedniku je igralo moštvo mesta Kiremba, del katerega so tudi begunci iz Konga, ki niso vedeli, kdo je njihov nasprotnik, in so »napadli vsakič, ko je imel žogo, zaradi česar je večkrat padel«, je priča povedala za AFP.

V četrtek so zaradi dogodka zaprli kirembskega administratorja Cyriaqua Nkezabahizija in njegovega asistenta Michela Mutamo, obtožili pa so ju »zarote proti predsedniku«, še poroča AFP.