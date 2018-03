Drugo mesto so osvojili Poljaki, ki so za zmagovalci zaostali za 11,3 točke, na tretje pa so se s petega mesta po prvi seriji prebili olimpijski prvaki Norvežani (1082,6 točke). Avstrijci so tako za las zaostali za zmagovalnim odrom na četrtem mestu, peti so bili Japonci.

Slovenci niso naredili premika v finalni seriji, tako da so obstali na šestem mestu in si za prvo peterico nabrali kar nekaj zaostanka. »Kot kaže, smo v drugi seriji res imeli magnet na 118 metrih, le Jernej je od naše četverice skočil malo dlje. Tudi moji skoki niso bili idealni. Rezerve so še, jutri jih bom poizkušal izkoristiti,« je po nastopih slovenskih skakalcev dejal povratnik na tekme najvišje ravni, Lanišek.

Tudi Nejc Frank, pomočnik trenerja Gorana Janusa, ki zaradi bolezni ni odpotoval na Finsko, je po tekmi ocenil, da je bilo šesto mesto glede na prikazano na treningih slovenska realnost. »Šesto mesto je danes, glede na včerajšnje skoke, naša realnost. Za zdaj sodimo sem. Fantje so delali napake, a za kaj več bi morali narediti osem res odličnih skokov. Danes bomo naredili analizo, pogovorili se bomo, nato pa je jutri nov dan, v katerega gremo z optimizmom,« je s severa sporočil Frank.

V nedeljo bo v Lahtiju sledila še posamična tekma z začetkom prve serije ob 15.30, na kateri bo nastopilo pet Slovencev. V petkovih kvalifikacijah so bili uspešni Anže Lanišek, Domen Prevc, Nejc Dežman, Tilen Bartol in Jernej Damjan, medtem ko je bil Anže Semenič prekratek za uvrstitev na tekmo.

Slovenci na Finskem sicer nastopajo brez Petra Prevca in Timija Zajca, oba ta čas trenirata v domovini in se pripravljata na sklepni del sezone; tekmama v Lahtiju sledi norveška turneja (Oslo - Lillehammer - Trondheim - Vikersund), nato pa le še veliki finale sezone v dolini pod Poncami od 23. do 25. marca.