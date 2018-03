»Želimo svetlo državo, zazrto v prihodnost za naše otroke in vnuke (...) storili bomo vse, kar lahko, da bodo srečni,« je navdušeni množici na stadionu Lužniki v ruski prestolnici dejal Putin. »Nihče drug ne bo naredil tega namesto nas. In če mi naredimo to, bosta prihodnje desetletje in celo 21. stoletje zaznamovana z našimi svetlimi zmagami,« je poudaril.

Organizatorji so na zborovanju pričakovali 100.000 ljudi, kolikor jih je po oceni tujih tiskovnih agencij tudi prišlo.

Na oblasti že skoraj 20 let Pred Putinom so zbrane nagovorile tudi številne znane osebnosti, ki so izrekle podporo predsednikovi vnovični kandidaturi. Med njimi so bili tudi ruski olimpijci in kozmonavti. Putin, ki je na oblasti že skoraj dve desetletji, bi ob zmagi na predsedniških volitvah 18. marca na čelu države ostal do leta 2024. Na volitvah nima resnega konkurenta, tudi ankete mu napovedujejo gladko zmago.