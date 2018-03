Vizjak je bil od septembra 2008 do sredine leta 2011 član nadzornega sveta Nove KBM, bil je tudi direktor in eden lastnikov Pom-Investa, ki je bil s povezanimi družbami velik kreditojemalec v tej banki in s propadom katerega je banka vknjižila milijonske izgube.

Za bančno luknjo se ne čuti odgovornega Na vprašanje, ali se čuti odgovornega za bančno luknjo, je odgovoril: »Niti slučajno.« Kot je povzel, je bila Pom-Investu, ki je bil za državo z 2,2-odstotnim deležem največji lastnik banke, pomembno to, da banka deluje dobro in se razvija, saj je Pom-Invest vanjo vlagal z namenom dolgoročne naložbe. Pom-Invest je bil finančni holding, ki je preprodajal delnice in deleže. Tako je bil nakup in prodaja delnic denimo Istrabenza in Etre 33 zanj le posel, ki ga je v obeh primerih sklenil z dobičkom. Zakaj ta v drugem primeru ni končal na računu Pom-Investove družbe Sarini, ki je bila takrat obremenjena s kreditom, temveč na računu družbe Energo, za katero ni vedel, v čigavi lasti je, se Vizjak danes ni spomnil.