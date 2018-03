Ema Klinec je končala na osmem mestu, Urša Bogataj na desetem, Jerneja Brecl na 23. in Maja Vtič na 24. Katra Komar je bila v prvi seriji prekratka za finalno serijo, tekmo je končala na 31. mestu.

Organizatorji so po dolgem čakanju zaradi neugodnega vetra prestavljali začetek finalne serije, nato pa so jo po dveh skakalkah dokončno odpovedali in obveljali so rezultati prve serije. Nika Križnar je tako po Zau še drugič v karieri končala tik pod zmagovalnim odrom, njen uspeh pa so zelo lepo zaokrožile Klinčeva, Bogatajeva, Breclova in Vtičeva z novimi točkami svetovnega pokala.

Po izenačitvi rezultata kariere je Križnarjeva najprej povzela včerajšnje in današnje skoke: »Skoki so bili lepi, niso bili ravno pokvarjeni, vem pa da imam še rezerve. Danes mi je žal, da ni bilo finalne serije, ki je bila odpovedana. Jutri je nova priložnost za nove, lepe skoke. Za današnje četrto mesto bi rekla, da sem ga pridobila, ker si ga zaslužim. A res mi je žal, da ni bilo še finalne serije.« A že jutri bo na sporedu nova priložnost, najprej v kvalifikacijah, ki bodo na sporedu ob 8. uri po slovenskem času.