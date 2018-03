V ospredju današnjega svetovnega dneva so velike mačke, kot so npr. lev, tiger, leopard, gepard in jaguar. Te so med najbolj priljubljenimi, veličastnimi in skrivnostnimi živalmi, ki predstavljajo moč in pogum, so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor.

Ponekod kritično ogrožene »Velike mačke so med najbolj prepoznavnimi in občudovanja vrednimi živalmi. Naj spomnimo, da so prav te vrste navdihovale proizvajalce avtomobilov, športne opreme in modne oblikovalce, ki so jih uporabljali kot simbole moči, hitrosti, lepote. V današnjem času pa so te čudovite živali zaradi človekovih dejavnosti marsikje že kritično ogrožene,« so poudarili. Zaradi izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena kot posledice človekovih posegov v naravo, neposrednih konfliktov, krivolova in nezakonite trgovine populacije velikih mačk naglo upadajo. Populacija tigra se je v zadnjih 100 letih zmanjšala za 95 odstotkov, populacija afriških levov pa v samo 20 letih za 40 odstotkov.